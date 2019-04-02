Президент Казахстана заявил о неизменности политического курса страны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что смена власти в республике прошла цивилизованно, и он не допустит никакой неопределенности в вопросах политики.

"Все, что мы имеем на сегодняшний день, наше развитие, процветание, а также наше будущее тесно связано с именем Назарбаева. (...) Мы смогли осуществить передачу власти мирным путем. Еще раз повторюсь, это благодаря мудрости нашего лидера нации. Мы доказали миру, что являемся цивилизованной страной и народом с высокой политической культурой", - сказал К.Токаев в интервью газетам "Егемен Казахстан" и "Айкын", опубликованном во вторник.

"Мы не выходили на площади, как некоторые страны, не поднимали шум. Все прошло в рамка закона. Я не сверну с этого пути, двойственности (в политике - ИФ-К) не будет", - сказал К.Токаев.

19 марта казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев подписал указ о сложении полномочий президента республики с 20 марта. Полномочия президента страны возложены на бывшего спикера сената парламента Касым-Жомарта Токаева. Полномочия президента к нему перешли на оставшийся срок полномочий избранного президента, который истекает в апреле 2020 года.

В соответствии с Конституцией Казахстана, полномочия президента республики в случае отставки избранного президента переходят к председателю сената с момента принесения им присяги народу Казахстана. Лицо, принявшее на себя полномочия президента республики по таким основаниям, не вправе инициировать изменения и дополнения в Конституцию страны.

20 марта К.Токаев вступил в должность президента страны. На совместном заседании палат парламента К.Токаев принес присягу президента народу страны.