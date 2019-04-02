При пожаре в ТЦ Diglas ущерб причинен 441 предпринимателю - Минэкономики

Материальный ущерб в результате пожара в Торговом центре «Diglas» в Баку 26 марта 2019 года нанесен 441 предпринимателю, заявил замминистра экономики Сахиб Мамедов.
«Во время пожара материальный ущерб нанесен 441 предпринимателю. С каждым из них была проведена индивидуальная встреча», - сказал С.Мамедов журналистам во вторник.
По его словам, правила выдачи компенсаций пострадавшим от пожара предпринимателям уже подготовлены. «Как только правила будут утверждены, начнется выдача компенсаций», - добавил он.
С.Мамедов подчеркнул, что пострадавшим предпринимателям также будут представлены торговые площадки в других ТЦ.
Пожар в ТЦ "Diqlas" в Низаминском районе Баку произошел утром 26 марта. Пожар произошел из-за возгорания в донярной, находившейся за пределами ТЦ, затем он перекинулся на Торговый центр. По предварительным оценкам МЧС, причиной столь масштабного распространения огня в ТЦ является пренебрежение руководством центра правилами пожарной безопасности. В частности, ни на одном из этажей ТЦ не было противопожарной системы.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 марта подписал распоряжение о выделении из госбюджета 3 млн манатов для выплаты первоначальной компенсации пострадавшим. Минфин Азербайджана уже перечислил эти средства на счет Минэкономики.
По итогам двусторонних встреч руководства Минэкономики с предпринимателями, 381 из них выразили заинтересованность в получении льготных кредитов на общую сумму 15 млн манатов. Кроме этого, 408 предпринимателей выразили готовность временно разместиться в предложенных им объектах. В настоящее время ведутся работы по размещению этих предпринимателей в торговых объектах общей площадью 12,4 тыс. кв. метра.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»