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Бизнес и законодательство 02.04.2019 11:36

При пожаре в ТЦ Diglas ущерб причинен 441 предпринимателю - Минэкономики

Материальный ущерб в результате пожара в Торговом центре «Diglas» в Баку 26 марта 2019 года нанесен 441 предпринимателю, заявил замминистра экономики Сахиб Мамедов.

«Во время пожара материальный ущерб нанесен 441 предпринимателю. С каждым из них была проведена индивидуальная встреча», - сказал С.Мамедов журналистам во вторник.

По его словам, правила выдачи компенсаций пострадавшим от пожара предпринимателям уже подготовлены. «Как только правила будут утверждены, начнется выдача компенсаций», - добавил он.

С.Мамедов подчеркнул, что пострадавшим предпринимателям также будут представлены торговые площадки в других ТЦ.

Пожар в ТЦ "Diqlas" в Низаминском районе Баку произошел утром 26 марта. Пожар произошел из-за возгорания в донярной, находившейся за пределами ТЦ, затем он перекинулся на Торговый центр. По предварительным оценкам МЧС, причиной столь масштабного распространения огня в ТЦ является пренебрежение руководством центра правилами пожарной безопасности. В частности, ни на одном из этажей ТЦ не было противопожарной системы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 марта подписал распоряжение о выделении из госбюджета 3 млн манатов для выплаты первоначальной компенсации пострадавшим. Минфин Азербайджана уже перечислил эти средства на счет Минэкономики.

По итогам двусторонних встреч руководства Минэкономики с предпринимателями, 381 из них выразили заинтересованность в получении льготных кредитов на общую сумму 15 млн манатов. Кроме этого, 408 предпринимателей выразили готовность временно разместиться в предложенных им объектах. В настоящее время ведутся работы по размещению этих предпринимателей в торговых объектах общей площадью 12,4 тыс. кв. метра.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ТЦ, ПОЖАР, УЩЕРБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]