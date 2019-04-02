Глава белорусского ЦИК ожидает, что Лукашенко через две недели объявит об очередности выборов

Председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина рассчитывает, что президент Александр Лукашенко объявит об очередности проведения избирательных кампаний в стране во время ежегодного Послания.

"О нашем (избирательном процессе, какие выборы пройдут в стране в текущем году, а какие в следующем - ИФ) пока ничего не известно. Жду (что 19 апреля президент объявит - ИФ). Пора уже ответить на этот вопрос", - сказала Л.Ермошина журналистам во вторник в Минске.

Она призналась, что у нее нет предположений, какие выборы пройдут в Белоруссии первыми - президентские или парламентские.

Ежегодное Послание президента Белоруссии Александра Лукашенко народу и парламенту запланировано на 19 апреля.

Срок полномочий президента Белоруссии истекает летом 2020 года, парламента - осенью 2020 года. Ранее Л.Ермошина заявляла, что считает 1 декабря 2019 года оптимальной датой для проведения одних из выборов.

В компетенцию ЦИК не входит назначение очередности выборов.