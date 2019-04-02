Первая в мире вакцина от аллергии на кошек может появиться уже в этом году

В Первом Московском государственном медицинском университете им. Сеченова надеются, что уже в текущем году удастся разработать вакцину против аллергии на кошек.

"Вакциной против аллергии на кошек занимаемся. Думаю, в этом году ее получим", - сказал ректор МГМУ академик РАН Петр Глыбочко во вторник журналистам.

По его словам, разработка "активно движется".

"С венским университетом есть хорошие наработки, положительные результаты, которые мы уже апробируем", - рассказал ректор.

Ранее в Первом МГМУ уже сообщали, что его медики совместно с коллегами из Венского медицинского университета разрабатывают вакцину против аллергии на кошек - для этого созданы две лаборатории в каждой из стран. Совместный проект получил название "Cats Project".

По словам заведующего кафедрой клинической иммунологии и аллергологии, являющегося также заведующим лабораторией иммунопатологии Института молекулярной медицины Первого МГМУ им.Сеченова, Александра Караулова, всего за все возможные виды аллергии на кошек отвечают восемь аллергенов. По сути, это протеины (белки), которые содержатся в шерсти, слюне, поте и продуктах жизнедеятельности животных.

Предполагается, что новый препарат будет давать иммунитет ко всем этим аллергенам.

Международные исследования показали, что в России аллергия на кошек в явном или потенциальном виде есть у 50% детей, у которых может развиваться очень опасная симптоматика - вплоть да астмы, и даже летальных исходов, рассказал в 2018 году "Известиям" один из руководителей проекта, директор института патофизиологии и аллергологии Венского медицинского университета Рудольф Валента.

В мае 2018 года на сайте Первого МГМУ сообщалось, что на проведение доклинических испытаний первой в мире вакцины от аллергии на кошек уйдет до трех лет. Еще год потребуется на токсикологические исследования. После этого ученые смогут приступить к изучению действия вакцины на человека. По самым оптимистичным прогнозам, весь процесс от разработки до выхода препарата на рынок может занять не менее пяти лет.