Украина в I квартале увеличила транзит газа на 4,6%

Украина в январе-марте 2019 года увеличила транзит природного газа через свою газотранспортную систему (ГТС) на 4,6% (на 915,7 млн кубометров) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, до 21 млрд 9,4 млн кубометров, свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", в том числе транзит газа через страну в Европу за три месяца составил 20 млрд 39,9 млн кубометров (+5,3%), в Молдавию - 969,5 млн кубометров (-9,3%).

В марте транзит газа через Украины снизился на 10,9% (на 880,1 млн кубометров) по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года, до 7 млрд 182,4 млн кубометров. В том числе транзит в Европу составил 6 млрд 900,2 млн кубометров (-10,4%), Молдавию - 282,1 млн кубометров (-22,3%).

Как сообщалось, Украина в 2018 году сократила транзит природного газа через свою ГТС на 7,1% по сравнению с 2017 годом, до 86 млрд 779,2 млн кубометров. В том числе транзит газа в Европу за год составил 83 млрд 839,4 млн кубометров (-7,6%), в Молдавию - 2 млрд 939,8 млн кубометров (+8,6%).

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит "Нафтогазу Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.