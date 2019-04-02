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Дальнее зарубежье 02.04.2019 13:45

Нетаньяху в четверг намерен встретиться с Путиным в Москве - израильское правительство

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве, сообщают израильские СМИ со ссылкой на заявление офиса Б.Нетаньяху.

Встреча запланирована на четверг.

В прошлый раз оба лидера встречались в Москве в конце февраля 2019 года. По итогам переговоров Б.Нетаньяху тогда сообщил, что достиг договоренности о взаимодействии с Россией в вопросе вывода из Сирии всех иностранных войск.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в ходе переговоров В.Путина и Б.Нетаньяху "обсуждались различные форматы взаимодействия между Россией и Израилем в плане дальнейшей стабилизации и нормализации обстановки в Сирии и вокруг нее, включая чувствительные вопросы для всех заинтересованных сторон".

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, РОССИЯ, ЛИДЕРЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]