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Регион 02.04.2019 12:11

На севере Грузии произошло землетрясение, данных о разрушениях нет

Землетрясение магнитудой 3,4 зафиксировано во вторник на севере Грузии в регионе Рача-Лечхуми - Квемо Сванети, сообщает Центр сейсмического мониторинга республики.

По информации сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 12:30 в 3 км к северо-востоку от города Они, близ села Накиети.

Гипоцентр землетрясения залегал на глубине 10 км.

О пострадавших или разрушениях не сообщается.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]