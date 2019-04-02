На севере Грузии произошло землетрясение, данных о разрушениях нет

Землетрясение магнитудой 3,4 зафиксировано во вторник на севере Грузии в регионе Рача-Лечхуми - Квемо Сванети, сообщает Центр сейсмического мониторинга республики.

По информации сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 12:30 в 3 км к северо-востоку от города Они, близ села Накиети.

Гипоцентр землетрясения залегал на глубине 10 км.

О пострадавших или разрушениях не сообщается.