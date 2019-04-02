Тереза Мэй проведет пятичасовое заседание правительства после голосования по Brexit в парламенте

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во вторник собирает членов своего кабинета министров на пятичасовое заседание, сообщает газета The Guardian.

Заседание проходит на следующий день после того, как британский парламент во второй раз отверг все альтернативные варианты Brexit.

Теперь министрам предстоит решить, готовы ли они к более тесному взаимодействию с ЕС после Brexit, чем планировалось, чтобы заручиться поддержкой большинства на новом голосовании в парламенте, хотят ли они выхода из ЕС без соглашения 12 апреля или же очередного голосования в парламенте по сделке Т.Мэй.

Часть членов кабинета министров, например лидер палаты общин Андреа Лидсом и министр международной торговли Лиам Фокс, считают, что выход из ЕС без соглашения лучше, чем таможенный союз с ЕС.

Глава МВД Великобритании Саджид Джавид также выступает против таможенного союза с ЕС, называя его "смирительной рубашкой" для Великобритании.

Еще одна группа в правительстве, в которую входят министр труда и пенсий Эмбер Радд и министр юстиции Великобритании Дэвид Гок, хочет избежать Brexit без сделки и считает, что Т.Мэй нужно добиться межпартийных договоренностей.

Если Т.Мэй хочет избежать выхода из ЕС без соглашения, то ей придется просить Брюссель о новом продлении сроков Brexit. В ЕС неоднократно заявляли, что для этого потребуются веские причины.

На Даунинг-стрит также изучают возможность проведения в Великобритании досрочных выборов, сообщает газета. Источник газеты рассказал, что некоторые члены британского правительства считают, что это "наименее неблагоприятный вариант".

В понедельник вечером на голосование парламента были вынесены четыре альтернативных варианта Brexit.

В частности, были предложены варианты провести общенациональный референдум по любому достигнутому соглашению по Brexit, и вариант Common Market 2.0., согласно которому Великобритания останется в Европейской экономической зоне и договаривается с ЕС о временном таможенном союзе, действующим до тех пор, пока ему не будет найдена альтернатива.

Против варианта референдума проголосовали 292 парламентария, за - 280.

Инициаторы еще одного альтернативного варианта Brexit призывали Великобританию согласовать с ЕС постоянный таможенный союз после процедуры Brexit.

Четвертый вариант предполагал, что депутаты рассмотрят вариант, требующий от правительства очередное продление сроков Brexit, а если это не окажется возможным, то депутаты будут голосовать либо за реализацию Brexit без соглашения, либо за отмену действие статьи 50 Лиссабонского договора, чтобы остаться в Евросоюзе.