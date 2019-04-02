Перестрелка на границе Индии с Пакистаном унесла жизни семи человек

Перестрелка произошла между индийскими и пакистанскими военными в районе границы в Кашмире, семь человек погибли, сообщает во вторник агентство Associated Press.
С пакистанской стороны погибли трое военнослужащих и один мирный житель, с индийской - один военный и двое мирных жителей, один из которых - ребенок. Еще несколько человек получили ранения.
В заявлении пакистанской армии указывается, что военные "дали эффективный ответ" на действия Индии, которая, согласно версии Исламабада, провела обстрел позиций пакистанских военнослужащих в Кашмире.
В свою очередь армия Индии обвинила Пакистан в том, что пакистанские военные первыми открыли огонь, проведя накануне минометный обстрел вдоль линии контроля в Кашмире.
Отношения между странами обострились в феврале, когда власти Пакистана сообщили, что два самолета ВВС Индии были сбиты вооруженными силами Пакистана в районе Кашмира. В свою очередь МИД Индии сообщало, что в результате инцидента в районе Кашмира ВВС Индии сбили один пакистанский истребитель, но при этом потеряли один собственный самолет.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»