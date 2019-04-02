Война с Арменией не завершена пока не будут освобождены территории Азербайджана – президент Алиев

Встреча в Вене по урегулированию нагорно-карабахского конфликта еще раз подтвердила формат переговоров, они ведутся между Азербайджаном и Арменией, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Последняя встреча в Вене (29 марта – ИФ) имела важность, в том числе, в силу подтверждения существующего формата переговоров», - заявил И.Алиев в ходе посещения во вторник воинской части сил специального назначения Минобороны.
Он отметил, что Азербайджан пресек попытку нового руководства Армении изменить формат переговорного процесса. «Оно пыталось изменить формат переговоров. Но однозначная позиция Азербайджана предотвратила это»,- заявил президент.
И.Алиев подчеркнул, что территории Азербайджан были оккупированы Арменией и поэтому переговоры должны вестись с этой страной. «Это конфликт между Арменией и Азербайджаном. Наши территории оккупировала Армения, 80% военнослужащих на оккупированных территориях - граждане Армении. Поэтому переговоры должны вестись и ведутся между Арменией и Азербайджаном», - подчеркнул глава государства.
Президент также подчеркнул, что «изменений в позиции Азербайджана в вопросе урегулирования конфликта нет». «Этот конфликт должен найти свое решение в рамках территориальной целостности Азербайджана. Целью переговоров является освобождение азербайджанских территорий», - заявил И.Алиев.
Глава государства добавил, что война с Арменией еще не закончена, завершен лишь ее первый этап. «Мы живем в условиях войны. Война еще не закончилась. Завершен первый этап», - сказал И.Алиев.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»