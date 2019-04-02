AccessBank предоставил льготы пострадавшим предпринимателям ТЦ Diqlas

Правление AccessBank приняло решение о реструктурирование кредитов, выданных предпринимателям, пострадавшим от пожара в торговом центре "Diqlas", говорится в сообщении банка

"Согласно решению, со 2 апреля пострадавшие от пожара предприниматели, взявшие микрокредиты, могут воспользоваться льготным периодом до 6 месяцев. Годовая процентная ставка в течение льготного периода составит 10%. Отмечу, что комиссия продолжает работать, и на основе дополнительной информации мы можем в будущем рассмотреть предоставление очередных льгот для наших клиентов", - сказал председатель правления AccessBank Анар Гасанов, слова которого приведены в сообщении.

А.Гасанов подчеркнул, что льготами смогут воспользоваться 31 предприниматель. Объем портфеля, который подлежит реструктуризации, превышает 200 тыс. манатов.

Пожар в ТЦ "Diqlas" произошел утром 26 марта.

Президент Ильхам Алиев 29 марта подписал распоряжение о выделении из госбюджета 3 млн манатов для выплаты первоначальной компенсации пострадавшим. Минфин уже перечислил эти средства на счет Минэкономики. Выдача компенсаций предпринимателям начнется в ближайшее время.

А.Мамедов