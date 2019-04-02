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СНГ 02.04.2019 14:43

Вопрос о выделении кредита в $600 млн Белоруссии находится "в проработке" - Песков

Вопрос о выделении российского кредита Белоруссии в размере 600 млн долларов находится на повестке дня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Во вторник в ходе общения с журналистами Д.Пескова попросили прокомментировать сообщение агентства "Интерфакс" со ссылкой на первого вице-премьера - министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что в соответствии с решением президента РФ Россия предоставит Белоруссии кредит в сумме до 600 млн долларов.

"Этот вопрос, равно как и многие другие вопросы, связанные с российско-белорусским сотрудничеством и продолжающейся поддержкой, прямой и опосредованной, наших белорусских коллег со стороны Москвы, - эти вопросы постоянно стоят на повестке дня двусторонних переговоров. Обсуждались они и на недавних переговоров президентов Путина и Лукашенко, в том числе и в Сочи", - сказал Д.Песков.

Он заявил, что в настоящее время не стал бы делать "на этот счет официальных заявлений".

"Давайте дождемся соответствующего момента. Этот вопрос находится в проработке", - сказал Д.Песков.

Накануне А.Силуанов сообщил журналистам, что Россия предоставит Белоруссии финансовый госкредит до $600 млн для рефинансирования ранее выданных РФ займов. Он отметил, что в настоящий момент осуществляются необходимые для подписания межгосударственного соглашения процедуры.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, БЕЛОРУССИЯ, КРЕДИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]