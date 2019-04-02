Вопрос о выделении российского кредита Белоруссии в размере 600 млн долларов находится на повестке дня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во вторник в ходе общения с журналистами Д.Пескова попросили прокомментировать сообщение агентства "Интерфакс" со ссылкой на первого вице-премьера - министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что в соответствии с решением президента РФ Россия предоставит Белоруссии кредит в сумме до 600 млн долларов.
"Этот вопрос, равно как и многие другие вопросы, связанные с российско-белорусским сотрудничеством и продолжающейся поддержкой, прямой и опосредованной, наших белорусских коллег со стороны Москвы, - эти вопросы постоянно стоят на повестке дня двусторонних переговоров. Обсуждались они и на недавних переговоров президентов Путина и Лукашенко, в том числе и в Сочи", - сказал Д.Песков.
Он заявил, что в настоящее время не стал бы делать "на этот счет официальных заявлений".
"Давайте дождемся соответствующего момента. Этот вопрос находится в проработке", - сказал Д.Песков.
Накануне А.Силуанов сообщил журналистам, что Россия предоставит Белоруссии финансовый госкредит до $600 млн для рефинансирования ранее выданных РФ займов. Он отметил, что в настоящий момент осуществляются необходимые для подписания межгосударственного соглашения процедуры.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»