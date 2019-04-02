Президент Молдавии отказался от посредничества в создании правящей коалиции

Президент Молдавии Игорь Додон предложил политическим партиям самостоятельно продолжить переговоры по созданию правящей коалиции.

"Я думаю, что это последняя встреча в таком формате. Президент сыграл свою роль: моя задача состояла в том, чтобы пригласить партии начать переговоры", - заявил И.Додон во вторник на встрече с лидерами двух парламентских партий - Демократической (ДПМ) и Партии социалистов (ПСРМ).

Дальше, по его словам, "партии сами должны решать, каким образом сформировать парламентское большинство и утвердить правительство, либо идти на досрочные выборы".

"Любое решение может быть принято. Главное - чтобы оно было понятным для граждан страны", - заявил И.Додон.

Он выразил сожаление, что лидеры правого блока ACUM отказались участвовать во встрече лидеров парламентских партий с президентом. "Те, кто на прошлой встрече отказался здороваться с президентом, сейчас решили не приходить. Как я сказал тогда, это - их решение, у каждого своя повестка дня", - сказал И.Додон.

На прошлой неделе он провел раздельные встречи с лидерами трех парламентских партий. Тогда лидеры блока ACUM пришли на встречу, но отказались здороваться с президентом.

Как сообщалось, по итогам состоявшихся 24 февраля выборов, в новом парламенте Молдавии представлены четыре партии. Пророссийская Партия социалистов получила 35 мест в парламенте, правящая сейчас Демократическая партия - 30 депутатских мандатов, проевропейский блок ACUM - 26 депутатов, Партия Шора - семь мест в парламенте. Места в парламенте получили также три независимых кандидата, которые одержали победы в одномандатных округах.

На прошлой неделе И.Додон провел первые консультации с лидерами трех основных парламентский партий, которые до этого даже не начали переговоры о создании правящей коалиции. Он пригласил их на вторник провести совместную встречу, при посредничестве президента.

Накануне лидеры блока ACUM отказались от участия во встрече. Они пригласили на переговоры о создании парламентского большинства депутатов, которые "готовы участвовать в процессе "деолигархизации" страны". Они имели в виду, прежде всего, пропрезидентскую Партию социалистов, вместе с которой ACUM мог бы создать комфортное большинство в 61 из 101 депутата. Однако социалисты на встречу не пришли, и никак не прокомментировали свое решение. Намеченная на вторник встреча правого блока по созданию парламентского большинства была сорвана.

Встреча И.Додона с лидерами социалистов и демократов продолжается. В ней участвуют председатель ПСРМ Зинаида Гречанная и секретари ПСРМ Ион Чебан и Влад Батрынча, а также лидер ДПМ Влад Плахотнюк и его первые заместители - действующий премьер-министр Павел Филип и бывший председатель парламента Андриан Канду.