Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр считает, что выход Великобритании из ЕС, вероятно, состоится все же без соглашения с Брюсселем, сообщают местные СМИ.
"По сути дела мы движемся к Brexit без соглашения", - сказал министр журналистам в Париже во время презентации своей новой книги, посвященной теме "Европа 21-го века".
По словам Б.Ле Мэра, только сама Великобритания может найти выход из сложившейся ситуации.
"Британцы сделали выбор покинуть Евросоюз. Теперь они сами должны найти способы для того, чтобы согласовать соглашение (соглашение, регламентирующее выход из ЕС - ИФ). Но на данный момент они не могут этого сделать", - отметил он.
Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье, выступая ранее во вторник в базирующейся в Брюсселе организации European Policy Centre, также указал, что с каждым днем выход Великобритании из ЕС без соглашения становится все более вероятным.
В понедельник британский парламент в очередной раз отверг все четыре предложенные ему на рассмотрение альтернативные планы Brexit. В конце прошлой недели члены парламента проголосовали против соглашения о выходе Великобритании из ЕС.
Президент Алиев упростил порядок выдачи виз иностранцам для участия в сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку
Путин призвал активизировать диалог Баку и Еревана
Баку возложил на Ереван ответственность за возможные последствия в связи с заявлением главы Минобороны Армении «новая война за новые территории»
Циклон "Вероника" снизит добычу желруды на 6-8 млн тонн в 2019г - BHP
Оборот по сделкам на Бакинской ФБ в январе-феврале сократился на 18,5%
Вице-президент Венесуэлы Эль-Айссами и министр нефти республики Кеведо отменили свои визиты в РФ - источник
Прокурор в Азербайджане потребовал осудить пожизненно виновного в поджоге наркоцентра, при котором в марте 2018 года погибли 25 человек
Порядка 113 млн человек в мире страдают от острого голода - доклад
Президент Алиев назначил главу ИВ Джульфинского района НАР
ГААД получит 15,4 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
ГААД получит 2,9 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»