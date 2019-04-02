Новак в среду встретится с главой Минэкономики Германии Альтмайером

Глава Минэнерго РФ Александр Новак планирует в среду провести встречу с министром экономики Германии Петером Альтмайером, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе российского ведомства.
Представитель ведомства не стал уточнять, какие вопросы будут обсуждаться на данной встрече. Между тем, традиционными темами бесед двух министров являются поправки в "газовую директиву" ЕС и ход реализации проекта "Северный поток 2"
П.Альтмайер приезжает в Россию для участия в церемонии открытия завода Daimler в Московской области.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»