Новак в среду встретится с главой Минэкономики Германии Альтмайером

Глава Минэнерго РФ Александр Новак планирует в среду провести встречу с министром экономики Германии Петером Альтмайером, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе российского ведомства.

Представитель ведомства не стал уточнять, какие вопросы будут обсуждаться на данной встрече. Между тем, традиционными темами бесед двух министров являются поправки в "газовую директиву" ЕС и ход реализации проекта "Северный поток 2"

П.Альтмайер приезжает в Россию для участия в церемонии открытия завода Daimler в Московской области.