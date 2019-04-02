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ТЭК 02.04.2019 14:19

Новак в среду встретится с главой Минэкономики Германии Альтмайером

Глава Минэнерго РФ Александр Новак планирует в среду провести встречу с министром экономики Германии Петером Альтмайером, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе российского ведомства.

Представитель ведомства не стал уточнять, какие вопросы будут обсуждаться на данной встрече. Между тем, традиционными темами бесед двух министров являются поправки в "газовую директиву" ЕС и ход реализации проекта "Северный поток 2"

П.Альтмайер приезжает в Россию для участия в церемонии открытия завода Daimler в Московской области.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, МИНЭНЕРГО, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]