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02.04.2019 14:31

Президент Алиев назначил главу ИВ Джульфинского района НАР

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Сияма Гаджиева главой Исполнительной власти Джульфинского района Нахчыванской автономной республики (НАР).

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства во вторник.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ИВ, ГЛАВА, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]