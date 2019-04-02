Президент Алиев назначил главу ИВ Джульфинского района НАР

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Сияма Гаджиева главой Исполнительной власти Джульфинского района Нахчыванской автономной республики (НАР).
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства во вторник.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»