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ТЭК 02.04.2019 14:32

Казахстан ратифицировал соглашение с Узбекистаном, касающееся поставок нефти и газа

Казахстан ратифицировал рамочное соглашение с Узбекистаном о некоторых вопросах сотрудничества в сфере энергетики, в том числе в сфере поставок нефти и газа.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации соответствующего соглашения, заключенного правительствами двух стран в 2017 году, сообщила пресс-служба главы государства.

Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев ране отмечал, что ратификация соглашения будет способствовать: поставкам нефти в Узбекистан для переработки, решению вопроса бесперебойного снабжения юга Казахстана природным газом в осенне-зимний период, развитию транзитного потенциала газотранспортной системы Узбекистана, а также обмену опытом в эксплуатации нефтегазохимических проектов.

В ходе реализации соглашения Казахстан готов и далее осуществлять поставки нефти в Узбекистан из собственных ресурсов посредством нефтепровода Кенкияк-Кумколь и с последующей перевалкой на ж/д цистерны на станции Шагыр. Также предусмотрена возможность транспортировки российской нефти в Узбекистан через Казахстан.

В рамках соглашения АО "КазТрансГаз" и АО "Узтрансгаз" заключили контракт на транспортировку казахстанского газа по территории Узбекистана. В конце прошлого года по магистральному газопроводу Газли-Чимкент начат транзит газа в тестовом режиме в объеме 2-2,5 млн кубометров в сутки с возможностью последующего увеличения.

Узбекская сторона выразила заинтересованность в поставках казахстанской нефти в объеме до 2 млн тонн в год. Ташкент гарантирует своевременное завершение строительства нефтетранспортной и нефтеперерабатывающей инфраструктуры на узбекской территории для обеспечения приема запланированных объемов нефти.

Соглашение также предусматривает создание координационного совета по всем вопросам двустороннего сотрудничества в энергетической сфере.

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Тэги: КАЗАХСТАН, УЗБЕКИСТАН, ТЭК, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]