Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9043 RUR   0.026 GBR   2.2213 TRY   0.3073

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.59 1.45 Brent 69.01 1.43

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 02.04.2019 15:14

В ближайшие часы Израиль и ХАМАС могут договориться о длительном перемирии - СМИ

Договоренность между Израилем и радикальной палестинской группировкой ХАМАС о длительном прекращении огня может включать обмен пленными, сообщил во вторник израильский портал Ynetnews.

"Ближайшие часы будут решающими", - отметило издание со ссылкой на связанный с ХАМАСом телеканал.

Конфликт между Израилем и ХАМАСом обострился после ракетных обстрелов из Газы израильской территории и ответных ударов ВВС Израиля по сектору Газа. Движение ХАМАС с 2007 года контролирует сектор Газа.

Переговоры о прекращении огня ведутся при посредничестве египетской разведки и ООН. По данным израильских СМИ, от египетской разведки посредником выступает курирующий палестинскую тему генерал Ахмед Абдель Халек, от ООН - ближневосточный посланник Николай Младенов, который накануне встречался с лидером ХАМАСа Исмаилом Ханией.

Израильскую делегацию возглавляет председатель Совета национальной безопасности Меир Бен-Шаббат, а ХАМАСа - Яхья Синвар.

В рамках договоренностей Израиль возобновил работу переходов на границе с сектором Газа "Керем-Шалом" и "Эрез", которые были закрыты почти неделю из-за обмена ударами с палестинскими группировками. По этим КПП возобновились поставки дизельного топлива для электростанции в секторе Газа.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, ПЕРЕМИРИЕ, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


На границе Газы в ходе беспорядков погибли два палестинца, свыше 100 ранены Около 40 тыс. палестинцев собрались на акцию протеста у границы Газы Израильские военные начали обстрел позиций ХАМАС в секторе Газа Израиль закрыл два КПП в сектор Газа после ракетного удара ВВС Израиля атаковали объекты ХАМАС после запуска ракеты из Газы Израильская армия нанесла удары по 150 объектам в секторе Газа

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]