В ближайшие часы Израиль и ХАМАС могут договориться о длительном перемирии - СМИ

Договоренность между Израилем и радикальной палестинской группировкой ХАМАС о длительном прекращении огня может включать обмен пленными, сообщил во вторник израильский портал Ynetnews.
"Ближайшие часы будут решающими", - отметило издание со ссылкой на связанный с ХАМАСом телеканал.
Конфликт между Израилем и ХАМАСом обострился после ракетных обстрелов из Газы израильской территории и ответных ударов ВВС Израиля по сектору Газа. Движение ХАМАС с 2007 года контролирует сектор Газа.
Переговоры о прекращении огня ведутся при посредничестве египетской разведки и ООН. По данным израильских СМИ, от египетской разведки посредником выступает курирующий палестинскую тему генерал Ахмед Абдель Халек, от ООН - ближневосточный посланник Николай Младенов, который накануне встречался с лидером ХАМАСа Исмаилом Ханией.
Израильскую делегацию возглавляет председатель Совета национальной безопасности Меир Бен-Шаббат, а ХАМАСа - Яхья Синвар.
В рамках договоренностей Израиль возобновил работу переходов на границе с сектором Газа "Керем-Шалом" и "Эрез", которые были закрыты почти неделю из-за обмена ударами с палестинскими группировками. По этим КПП возобновились поставки дизельного топлива для электростанции в секторе Газа.
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