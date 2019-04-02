Singapore Airlines приостановила полеты двух Boeing 787-10 Dreamliner из-за проблем с двигателями

Сингапурская авиакомпания Singapore Airlines приостановила эксплуатацию двух своих самолетов Boeing 787-10 Dreamliner, сообщает телеканал телеканал Channel News Asia.
На такой шаг руководство авиакомпании пошло после того, как в ходе проверки были обнаружены проблемы в работе двигателей Trent 1000, которые производит компания Rolls-Royce.
Теперь двигатели в самолетах, как ожидается, будут заменены. В авиалиниях отметили, что "безопасность - наша главная задача".
В Singapore Airlines попросили прощения у пассажиров за возможные неудобства в связи с приостановкой эксплуатации этих двух самолетов. Авиакомпания использует Boeing 787-10 по ряду международных направлений, в частности, из Сингапура в Токио и Дели.
Западные СМИ напоминают, что это уже не первый случай, связанный с приостановкой полетов некоторых моделей Boeing. Так, например, ранее в этом году безопасность Boeing-737 MAX была поставлена под сомнение после того, как самолеты этого типа потерпели два крушения менее чем за пять месяцев.
В конце октября 2018 года Boeing-737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек, находившиеся на борту.
Boeing-737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта текущего года, авиакатастрофа унесла жизни 157 человек.
В результате многочисленные страны мира запретили пролеты самолетов этого типа в своем воздушном пространстве, авиакомпании отказались от их использования, аннулировали ранее сделанные заказы на их приобретение.
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