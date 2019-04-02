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Бизнес и законодательство 02.04.2019 15:03

Азербайджан в мае направит экспортную миссию в Китай

Азербайджан 13-18 мая направит экспортную миссию в Шанхай (Китай), сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Азербайджанском фонде поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).

«С 13 по 18 мая будет организована экспортная миссия в город Шанхай. В ее состав войдут представители компаний, занимающихся производством пищевой продукции, вина и спиртных напитков», - отметили в фонде.

Прием предложений от компаний, заинтересованных в участии в миссии, будет осуществляться до 8 апреля.

В министерстве также сообщили, что компании желающие принять участие на выставке должны пройти соответствующий конкурс. Результаты конкурса будут объявлены 22 апреля.

Отбор будет проводиться по нескольким критериям: производственный потенциал представляемой на выставке продукции, экспортный потенциал, наличие опыта по экспорту продукции.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: AZPROMO, МИССИЯ, КИТАЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]