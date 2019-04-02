Азербайджан в мае направит экспортную миссию в Китай

Азербайджан 13-18 мая направит экспортную миссию в Шанхай (Китай), сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Азербайджанском фонде поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).
«С 13 по 18 мая будет организована экспортная миссия в город Шанхай. В ее состав войдут представители компаний, занимающихся производством пищевой продукции, вина и спиртных напитков», - отметили в фонде.
Прием предложений от компаний, заинтересованных в участии в миссии, будет осуществляться до 8 апреля.
В министерстве также сообщили, что компании желающие принять участие на выставке должны пройти соответствующий конкурс. Результаты конкурса будут объявлены 22 апреля.
Отбор будет проводиться по нескольким критериям: производственный потенциал представляемой на выставке продукции, экспортный потенциал, наличие опыта по экспорту продукции.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»