Азербайджан в мае направит экспортную миссию в Китай

Азербайджан 13-18 мая направит экспортную миссию в Шанхай (Китай), сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Азербайджанском фонде поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).

«С 13 по 18 мая будет организована экспортная миссия в город Шанхай. В ее состав войдут представители компаний, занимающихся производством пищевой продукции, вина и спиртных напитков», - отметили в фонде.

Прием предложений от компаний, заинтересованных в участии в миссии, будет осуществляться до 8 апреля.

В министерстве также сообщили, что компании желающие принять участие на выставке должны пройти соответствующий конкурс. Результаты конкурса будут объявлены 22 апреля.

Отбор будет проводиться по нескольким критериям: производственный потенциал представляемой на выставке продукции, экспортный потенциал, наличие опыта по экспорту продукции.

Б.Рустамбеков