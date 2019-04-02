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Регион 02.04.2019 15:32

Социальные работники в Грузии прекратили всеобщую забастовку

Всеобщая забастовка социальных работников Грузии, которая продолжалась в течение восьми дней с требованием к властям создать им нормальные условия для работы, прекращена.

"Исходя из ответственности за наших бенефициаров, мы решили прекратить забастовку и вернуться на свои рабочие места", - заявила во вторник журналистам одна из членов инициативной группы социальных работников Зоя Шеховцева.

По ее словам, решение о прекращении забастовки принято, несмотря на то, что в ходе переговоров с властями были удовлетворены не все их требования.

"Мы надеемся, что парламент выполнит свою надзорную функцию должным образом. Каждый, кто знает специфику социальной работы, в том числе ухода за детьми, разделяет мнение о том, что другие люди не смогут надлежащим образом выполнять обязанности соцработника", - сказала З.Шеховцева. Она отметила, что даже во время забастовки соцработники консультировали тех, кто их временно замещал.

Социальные работники Грузии объявили о создании своего профсоюза с тем, чтобы все волнующие их вопросы, которые до сих пор не удалось согласовать с властями, обсуждались бы в формате переговоров с участием всех лиц, ответственных за их решение.

В настоящее время по итогам переговоров бастовавших соцработников с руководством профильного министерства удалось частично урегулировать вопросы, связанные с обеспечением их транспортом, а также пополнением центров социального обеспечения юристами и психологами.

На 15 апреля в парламенте Грузии запланирована встреча министра труда, здравоохранения и социальной помощи с министром финансов, на которой предусматривается обсудить возможности увеличения зарплаты социальных работников, а также другие вопросы, касающиеся условий их труда.

В ходе всеобщей забастовки социальные работники Грузии выдвинули 22 требования, пять из которых должны были быть выполнены незамедлительно. Прежде всего, это сокращение до 50 числа дел на каждого соцработника, которые в настоящее время составляют более 200 и, соответственно, увеличение числа сотрудников. Кроме того, они требовали транспорт и психолога для каждого центра социального обслуживания, а также увеличения зарплаты как минимум на 30%.

По данным Государственного аудита Грузии, в настоящее время в стране на каждые 100 тыс. человек приходится семь социальных работников, что в разы меньше международной нормы.

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Тэги: ГРУЗИЯ, СОЦРАБОТНИКИ, ЗАБАСТОВКА, ПРЕКРАЩЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]