Социальные работники в Грузии прекратили всеобщую забастовку

Всеобщая забастовка социальных работников Грузии, которая продолжалась в течение восьми дней с требованием к властям создать им нормальные условия для работы, прекращена.
"Исходя из ответственности за наших бенефициаров, мы решили прекратить забастовку и вернуться на свои рабочие места", - заявила во вторник журналистам одна из членов инициативной группы социальных работников Зоя Шеховцева.
По ее словам, решение о прекращении забастовки принято, несмотря на то, что в ходе переговоров с властями были удовлетворены не все их требования.
"Мы надеемся, что парламент выполнит свою надзорную функцию должным образом. Каждый, кто знает специфику социальной работы, в том числе ухода за детьми, разделяет мнение о том, что другие люди не смогут надлежащим образом выполнять обязанности соцработника", - сказала З.Шеховцева. Она отметила, что даже во время забастовки соцработники консультировали тех, кто их временно замещал.
Социальные работники Грузии объявили о создании своего профсоюза с тем, чтобы все волнующие их вопросы, которые до сих пор не удалось согласовать с властями, обсуждались бы в формате переговоров с участием всех лиц, ответственных за их решение.
В настоящее время по итогам переговоров бастовавших соцработников с руководством профильного министерства удалось частично урегулировать вопросы, связанные с обеспечением их транспортом, а также пополнением центров социального обеспечения юристами и психологами.
На 15 апреля в парламенте Грузии запланирована встреча министра труда, здравоохранения и социальной помощи с министром финансов, на которой предусматривается обсудить возможности увеличения зарплаты социальных работников, а также другие вопросы, касающиеся условий их труда.
В ходе всеобщей забастовки социальные работники Грузии выдвинули 22 требования, пять из которых должны были быть выполнены незамедлительно. Прежде всего, это сокращение до 50 числа дел на каждого соцработника, которые в настоящее время составляют более 200 и, соответственно, увеличение числа сотрудников. Кроме того, они требовали транспорт и психолога для каждого центра социального обслуживания, а также увеличения зарплаты как минимум на 30%.
По данным Государственного аудита Грузии, в настоящее время в стране на каждые 100 тыс. человек приходится семь социальных работников, что в разы меньше международной нормы.
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