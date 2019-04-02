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СНГ 02.04.2019 16:15

Эстония запросила Россию о встрече президента Кальюлайд с Путиным

Эстония запросила Россию о встрече президента Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

"Мы направили по дипломатическим каналам ноту с просьбой о ее (К.Кальюлайд - ИФ) встрече с Владимиром Путиным во время визита в Москву 18 апреля. Ответа пока не получили", - сообщила во вторник "Интерфаксу" пресс-секретарь президента Эстонии Майлин Аасмяэ (Mailin Aasmae).

Пресс-служба президента Эстонии ранее сообщила, что К.Кальюлайд собирается посетить Москву в связи с открытием здания посольства после реставрационных работ.

На минувшей неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил СМИ, что от Эстонии не поступало просьбы о встрече К.Кальюлайд с В.Путиным, "но время еще есть".

В последний раз Россию посетил президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес (Toomas Hendrik Ilves) в 2011 году, он побывал в Санкт-Петербурге на переосвящении Яаниской (Jaani) церкви.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, РОССИЯ, ВСТРЕЧА, ЗАПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]