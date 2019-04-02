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Бизнес и законодательство 02.04.2019 15:17

Экспортная миссия в Южную Корею не вызвала интереса у азербайджанских компаний

Запланированная на май экспортная миссия в Южную Корею отменена, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Азербайджанском фонде поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).

«Экспортная миссия в Южную Корею, которая должна была состояться 20-25 мая, отменена, в связи с отсутствием интереса со стороны азербайджанских компаний», - отметили в фонде.

Как сообщалось ранее, предполагалось, что в состав экспортной миссии войдут представители компаний, занимающихся производством пищевой продукции, вина и спиртных напитков.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, МИССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]