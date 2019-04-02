Экспортная миссия в Южную Корею не вызвала интереса у азербайджанских компаний

Запланированная на май экспортная миссия в Южную Корею отменена, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Азербайджанском фонде поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).
«Экспортная миссия в Южную Корею, которая должна была состояться 20-25 мая, отменена, в связи с отсутствием интереса со стороны азербайджанских компаний», - отметили в фонде.
Как сообщалось ранее, предполагалось, что в состав экспортной миссии войдут представители компаний, занимающихся производством пищевой продукции, вина и спиртных напитков.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»