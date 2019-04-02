Цены на нефть ускорили рост и поднялись до максимума за 4 месяца, Brent подорожала до $69,2 за баррель

Нефть эталонных марок ускорила подъем в ходе торгов во вторник, достигнув максимального уровня с прошлого ноября на сигналах сокращения добычи в ОПЕК.
Июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:20 подорожали на $0,19 (0,27%) - до $69,20 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на май на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,46 (0,75%) - до $62,05 за баррель.
В понедельник обе марки подорожали более чем на 2%.
Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на опрос чиновников и аналитиков, а также анализ данных о танкерных перевозках нефти, добыча нефти в ОПЕК в марте сократилась на 295 тыс. баррелей в сутки, до 30,385 млн б/с.
Саудовская Аравия, крупнейший нефтепроизводитель в ОПЕК, снизила свою добычу до 9,82 млн б/с, минимума за четыре года.
В Венесуэле, обладающей самыми большими в мире разведанными запасами нефти, добыча в прошлом месяце упала до порядка 600 тыс. б/с с 1 млн б/с в феврале из-за перебоев с поставками электроэнергии.
"В последнее время рынок получает поддержку из-за опасений по поводу поставок, - говорит аналитик PVM Oil Associates Тамаш Варга. - В целом рынок уверен, что усилий ОПЕК+ хватит для того, чтобы сократить мировые запасы нефти в среднесрочной перспективе".
Также инвесторы ждут данных о запасах топлива в США, которые будут обнародованы министерством энергетики страны в среду. Аналитики в целом ожидают, что товарные запасы нефти в Штатах на минувшей неделе сократились на 900 тыс. б/с.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»