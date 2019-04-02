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Дальнее зарубежье 02.04.2019 16:45

Восемь полицейских убиты при нападении боевиков на северо-западе Афганистана - СМИ

Восемь сотрудников афганской полиции были убиты, еще пять полицейских получили ранения при нападении боевиков "Талибан" в провинции Балх на северо-западе страны, сообщает во вторник афганский телеканал 1TV со ссылкой на данные местных властей.

"Боевики напали на контрольно-пропускные пункты в селе Шейха уезда Шольгара около 23:45 в понедельник, в ходе многочасового столкновения погибли восемь сотрудников местной полиции, еще пять были ранены", - сообщает телеканал.

Уезд Шольгара находится в 50 км от города Мазари-Шариф, административного центра провинции Балх.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АФГАНИСТАН, БОЕВИКИ, НАПАДЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]