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Гутерриш осудил рост ненависти и расистских настроений в мире

Генсек ООН Антониу Гутерриш во вторник выступил с осуждением тех, кто способствует росту ненависти на почве расистских взглядов, и призвал людей защищать друг друга, передает Associated Press.

Выступая в Каире в ходе визита Египет, он заявил, что "ненавистнические высказывания распространяются все больше подобно лесным пожарам посредством социальных медиа".

"В нынешние трудные времена нам нужно держаться вместе и защищать друг друга. Ничто не может оправдать терроризм, и он становится наиболее ужасающим, когда ссылается на религию. Нам нужно продвигать человеческое достоинство и права человека", - заявил он по итогам встречи с верховным имамом Египта Ахмедом аль-Тайебом.

В заявлении представителя генсека, распространенном в Twitter, "Антониу Гутерриш выразил свое уважение и солидарность мусульманам всего мира". Также генсек ООН высоко оценил призывы имама к мусульманам Ближнего Востока "защищать местные христианские общины".

"Мы должны противостоять и отвергать те религиозные и политические фигуры, которые используют в своих целях разногласия (между людьми - ИФ)", - сказал генсек ООН.

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Тэги: ООН, ГЕНСЕК, НЕНАВИСТЬ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]