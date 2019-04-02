Гутерриш осудил рост ненависти и расистских настроений в мире

Генсек ООН Антониу Гутерриш во вторник выступил с осуждением тех, кто способствует росту ненависти на почве расистских взглядов, и призвал людей защищать друг друга, передает Associated Press.

Выступая в Каире в ходе визита Египет, он заявил, что "ненавистнические высказывания распространяются все больше подобно лесным пожарам посредством социальных медиа".

"В нынешние трудные времена нам нужно держаться вместе и защищать друг друга. Ничто не может оправдать терроризм, и он становится наиболее ужасающим, когда ссылается на религию. Нам нужно продвигать человеческое достоинство и права человека", - заявил он по итогам встречи с верховным имамом Египта Ахмедом аль-Тайебом.

В заявлении представителя генсека, распространенном в Twitter, "Антониу Гутерриш выразил свое уважение и солидарность мусульманам всего мира". Также генсек ООН высоко оценил призывы имама к мусульманам Ближнего Востока "защищать местные христианские общины".

"Мы должны противостоять и отвергать те религиозные и политические фигуры, которые используют в своих целях разногласия (между людьми - ИФ)", - сказал генсек ООН.