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Дальнее зарубежье 02.04.2019 17:16

Суд отказался раскрыть название иностранной компании, фигурирующей в расследовании Мюллера

Судья Берил Хауэлл из американского округа Колумбия отказалась рассекретить название подконтрольной иностранному правительству компании, связанной с расследованием спецпрокурора США Роберта Мюллера, сообщает издание Politico.

Раскрыть название компании требовала некоммерческая организация "Комитет журналистов за свободу прессы".

В то же время судья удовлетворила ходатайство организации о доступе к отредактированным версиям ряда документов по делу компании.

Несмотря на завершение расследования Р.Мюллера, работа расширенной коллегии присяжных по неизвестной компании продолжается, сообщали на прошлой недели в Минюсте США.

В июле 2018 года расширенная коллегия присяжных по запросу Р.Мюллера потребовала от неизвестной иностранной компании предоставить некую информацию. Компания оспорила это требование, однако ее апелляцию отклонили несколько судов, в том числе Верховный суд США. В результате за неповиновение суду в отношении компании ежедневно начисляется штраф в размере $50 тыс., по данным СМИ его общая сумма уже могла достичь более $3,5 млн.

Малое количество сведений о компании и ее связь с расследованием спецпрокурора привлекает внимание американских СМИ. За все время судебных споров они смогли выяснить только то, что компанией полностью владеет иностранное государство, и у нее есть офис в США.

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Тэги: США, РАССЛЕДОВАНИЕ, КОМПАНИЯ, СЕКРЕТНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]