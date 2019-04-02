Прокуратура ФРГ подтвердит имена погибших при крушении бизнес-джета к пятнице

Прокуратура Дармштадта в среду назовет только причины гибели пассажиров российского бизнес-джета, имена погибших будут подтверждены к концу недели, сообщил "Интерфаксу" во вторник начальник пресс-службы ведомства, прокурор Роберт Хартманн.
По данным российских СМИ, в катастрофе погибла председатель совета директоров авиакомпании S7 Наталия Филёва, ее отец Валерий Карачев и пилот самолета Андрей Дикун.
"В настоящий момент идет вскрытие. Но сегодня мы не ждем результатов. Завтра будут первые предварительные результаты", - сказал Р.Хартманн.
Он пояснил, что такое "предварительные результаты".
"Речь идет о подтверждении причин смерти", - сказал он. Личности погибших будут подтверждены только после анализа проб ДНК.
"Должен быть проведен лабораторный анализ ДНК, результат будет к концу недели", - указал он.
По предварительным данным, 31 марта при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах под Франкфуртом-на-Майне потерпел крушение бизнес-джет Epic LT RA-2151G, на борту которого были трое граждан РФ. Германская сторона пока не подтверждает имена погибших и намерена проводить анализ ДНК.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»