Прокуратура ФРГ подтвердит имена погибших при крушении бизнес-джета к пятнице

Прокуратура Дармштадта в среду назовет только причины гибели пассажиров российского бизнес-джета, имена погибших будут подтверждены к концу недели, сообщил "Интерфаксу" во вторник начальник пресс-службы ведомства, прокурор Роберт Хартманн.

По данным российских СМИ, в катастрофе погибла председатель совета директоров авиакомпании S7 Наталия Филёва, ее отец Валерий Карачев и пилот самолета Андрей Дикун.

"В настоящий момент идет вскрытие. Но сегодня мы не ждем результатов. Завтра будут первые предварительные результаты", - сказал Р.Хартманн.

Он пояснил, что такое "предварительные результаты".

"Речь идет о подтверждении причин смерти", - сказал он. Личности погибших будут подтверждены только после анализа проб ДНК.

"Должен быть проведен лабораторный анализ ДНК, результат будет к концу недели", - указал он.

По предварительным данным, 31 марта при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах под Франкфуртом-на-Майне потерпел крушение бизнес-джет Epic LT RA-2151G, на борту которого были трое граждан РФ. Германская сторона пока не подтверждает имена погибших и намерена проводить анализ ДНК.