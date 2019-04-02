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Дальнее зарубежье 02.04.2019 16:27

Прокуратура ФРГ подтвердит имена погибших при крушении бизнес-джета к пятнице

Прокуратура Дармштадта в среду назовет только причины гибели пассажиров российского бизнес-джета, имена погибших будут подтверждены к концу недели, сообщил "Интерфаксу" во вторник начальник пресс-службы ведомства, прокурор Роберт Хартманн.

По данным российских СМИ, в катастрофе погибла председатель совета директоров авиакомпании S7 Наталия Филёва, ее отец Валерий Карачев и пилот самолета Андрей Дикун.

"В настоящий момент идет вскрытие. Но сегодня мы не ждем результатов. Завтра будут первые предварительные результаты", - сказал Р.Хартманн.

Он пояснил, что такое "предварительные результаты".

"Речь идет о подтверждении причин смерти", - сказал он. Личности погибших будут подтверждены только после анализа проб ДНК.

"Должен быть проведен лабораторный анализ ДНК, результат будет к концу недели", - указал он.

По предварительным данным, 31 марта при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах под Франкфуртом-на-Майне потерпел крушение бизнес-джет Epic LT RA-2151G, на борту которого были трое граждан РФ. Германская сторона пока не подтверждает имена погибших и намерена проводить анализ ДНК.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, АВИАКАТАСТРОФА, ЖЕРТВЫ, ПРОКУРАТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]