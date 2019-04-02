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Дальнее зарубежье 02.04.2019 17:28

Прямая угроза странам НАТО невелика, но альянс должен показать, что сообща защищает свою безопасность - президент Эстонии

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) считает, что прямая угроза странам НАТО невелика, но миру следует продемонстрировать единство альянса в вопросах безопасности.

"Хотя прямая угроза отдельным государствам НАТО невелика, нашим общим интересам отвечает показать миру, что НАТО едина и сообща защищает свою безопасность. Войска союзников, проходящих службу как у нас в Тапа (военный городок, где базируется боевая группа НАТО - ИФ), так и в других странах Балтии и Польше, являются четким сигналом этого единства", - заявила она на встрече во вторник в Таллине с королем бельгийцев Филиппом I (Philippe I).

В центре внимания на встрече были вопросы безопасности, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе президента Эстонии.

К.Кальюлайд поблагодарила короля за вклад Бельгии в обеспечение единой безопасности НАТО. Так, начиная с января в Эстонии в Тапа проходят службу в боевой группе НАТО около 300 бельгийских военнослужащих. Бельгия первой направила сюда в 2004 году свой отряд истребителей для охраны воздушного пространства стран Балтии и после этого неоднократно отравляла сюда свои самолеты, пилотов и обслуживающий персонал.

Стороны обсудили также вопросы кибер-безопасности и вопросы гибридных угроз, а также вызовы, стоящие перед государствами Европейского союза в канун выборов в Европарламент.

Король бельгийцев после встречи с президентом Эстонии отправился в сопровождении министра обороны Эстонии Юри Луйка (Juri Luik) в военный городок Тапа, где ему будет продемонстрирован показательный бой и выставка боевой техники.

Бельгия участвует в зарубежных миссиях усиленного присутствия НАТО с 2017 года, после принятия Варшавским саммитом альянса решения о размещении в странах Балтии и Польше международных батальонных боевых групп НАТО.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]