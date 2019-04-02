Разбившийся в 2016 году Airbus A320 не должны были допустить до полета из-за технических проблем - следователи

Французские следователи установили, что самолет Airbus A320 авиакомпании EgyptAir, потерпевший в мае 2016 года крушение над Средиземном морем, не должен был быть допущен до полета, сообщает во вторник газета "Паризьен".
По данным издания, которое ознакомилось с докладом по результатам проведенной французской стороной экспертизы, техническое состояние авиалайнера не соответствовало тому, чтобы ему могли разрешить вылет.
"Экспертиза выявила, что этот самолет должен был стать объектом дополнительных проверок еще перед предыдущими четырьмя полетами... после того, как произошли периодически повторявшиеся технические неполадки, о которых члены нескольких экипажей не уведомляли", - приводит "Паризьен" выдержки из 70-страничного доклада.
Отмечается, что в ходе экспертизы следователи детально изучили данные адресно-отчетной системы авиационной связи Acars, которая позволяет экипажу сообщать диспетчерам информацию о техническом состоянии самолета.
Эксперты установили, что в течение всего дня - 18 мая 2016 года - на борту авиалайнера было зафиксировано "около 20 оповещений безопасности", о которых пилоты не сообщили.
"Большинство из этих оповещений вызывают особую обеспокоенность. Наиболее важным сигналjv, который периодически повторялся, была проблема, связанная с электричеством, которая могла привести к пожару", - говорится в докладе.
В ночь с 18 на 19 мая 2016 года лайнер Airbus 320 египетской авиакомпании EgyptAir, совершавший рейс из Парижа в Каир, пропал с радаров диспетчеров, когда он летел на крейсерской скорости на высоте около 12 тыс. метров, не предпринимая никаких маневров.
На борту египетского лайнера находились 66 человек, из них 56 пассажиров. Среди них были 30 граждан Египта, 15 граждан Франции и представители еще 10 государств.
Изначально египетские власти заявляли, что авиакатастрофа произошла в результате теракта. Позже появилась информация о том, что причиной крушения мог стать пожар в кабине пилота.
Президент Алиев упростил порядок выдачи виз иностранцам для участия в сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку
Путин призвал активизировать диалог Баку и Еревана
Баку возложил на Ереван ответственность за возможные последствия в связи с заявлением главы Минобороны Армении «новая война за новые территории»
Прокурор в Азербайджане потребовал осудить пожизненно виновного в поджоге наркоцентра, при котором в марте 2018 года погибли 25 человек
Порядка 113 млн человек в мире страдают от острого голода - доклад
Президент Алиев назначил главу ИВ Джульфинского района НАР
ГААД получит 15,4 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
ГААД получит 2,9 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
ЕС не может оставаться в заложниках у Лондона, заявляет Макрон
Иран выполняет положения ядерного соглашения - глава МАГАТЭ
Порошенко потребовал проверить все руководство "Укроборонпрома" на полиграфе
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»