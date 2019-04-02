Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9043 RUR   0.026 GBR   2.2213 TRY   0.3073

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.59 1.45 Brent 69.01 1.43

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 02.04.2019 16:49

Разбившийся в 2016 году Airbus A320 не должны были допустить до полета из-за технических проблем - следователи

Французские следователи установили, что самолет Airbus A320 авиакомпании EgyptAir, потерпевший в мае 2016 года крушение над Средиземном морем, не должен был быть допущен до полета, сообщает во вторник газета "Паризьен".

По данным издания, которое ознакомилось с докладом по результатам проведенной французской стороной экспертизы, техническое состояние авиалайнера не соответствовало тому, чтобы ему могли разрешить вылет.

"Экспертиза выявила, что этот самолет должен был стать объектом дополнительных проверок еще перед предыдущими четырьмя полетами... после того, как произошли периодически повторявшиеся технические неполадки, о которых члены нескольких экипажей не уведомляли", - приводит "Паризьен" выдержки из 70-страничного доклада.

Отмечается, что в ходе экспертизы следователи детально изучили данные адресно-отчетной системы авиационной связи Acars, которая позволяет экипажу сообщать диспетчерам информацию о техническом состоянии самолета.

Эксперты установили, что в течение всего дня - 18 мая 2016 года - на борту авиалайнера было зафиксировано "около 20 оповещений безопасности", о которых пилоты не сообщили.

"Большинство из этих оповещений вызывают особую обеспокоенность. Наиболее важным сигналjv, который периодически повторялся, была проблема, связанная с электричеством, которая могла привести к пожару", - говорится в докладе.

В ночь с 18 на 19 мая 2016 года лайнер Airbus 320 египетской авиакомпании EgyptAir, совершавший рейс из Парижа в Каир, пропал с радаров диспетчеров, когда он летел на крейсерской скорости на высоте около 12 тыс. метров, не предпринимая никаких маневров.

На борту египетского лайнера находились 66 человек, из них 56 пассажиров. Среди них были 30 граждан Египта, 15 граждан Франции и представители еще 10 государств.

Изначально египетские власти заявляли, что авиакатастрофа произошла в результате теракта. Позже появилась информация о том, что причиной крушения мог стать пожар в кабине пилота.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ЕГИПЕТ, АВИАКАТАСТРОФА, РАССЛЕДОВАНИЕ


Похожие новости


Макрон встретился с ас-Сиси и обсудил с ним права человека в Египте Президент Египта летит во Францию обсуждать экономическое и военное сотрудничество Президент Алиев соболезнует коллегам из Египта и Франции в связи с крушением пассажирского самолета Путин направил телеграммы соболезнования президентам Франции и Египта в связи с крушением самолета Egypt Air Президент Франции в августе посетит открытие дублера Суэцкого канала Олланд осудил расправу ИГ над египтянами-коптами в Ливии

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]