Разбившийся в 2016 году Airbus A320 не должны были допустить до полета из-за технических проблем - следователи

Французские следователи установили, что самолет Airbus A320 авиакомпании EgyptAir, потерпевший в мае 2016 года крушение над Средиземном морем, не должен был быть допущен до полета, сообщает во вторник газета "Паризьен".

По данным издания, которое ознакомилось с докладом по результатам проведенной французской стороной экспертизы, техническое состояние авиалайнера не соответствовало тому, чтобы ему могли разрешить вылет.

"Экспертиза выявила, что этот самолет должен был стать объектом дополнительных проверок еще перед предыдущими четырьмя полетами... после того, как произошли периодически повторявшиеся технические неполадки, о которых члены нескольких экипажей не уведомляли", - приводит "Паризьен" выдержки из 70-страничного доклада.

Отмечается, что в ходе экспертизы следователи детально изучили данные адресно-отчетной системы авиационной связи Acars, которая позволяет экипажу сообщать диспетчерам информацию о техническом состоянии самолета.

Эксперты установили, что в течение всего дня - 18 мая 2016 года - на борту авиалайнера было зафиксировано "около 20 оповещений безопасности", о которых пилоты не сообщили.

"Большинство из этих оповещений вызывают особую обеспокоенность. Наиболее важным сигналjv, который периодически повторялся, была проблема, связанная с электричеством, которая могла привести к пожару", - говорится в докладе.

В ночь с 18 на 19 мая 2016 года лайнер Airbus 320 египетской авиакомпании EgyptAir, совершавший рейс из Парижа в Каир, пропал с радаров диспетчеров, когда он летел на крейсерской скорости на высоте около 12 тыс. метров, не предпринимая никаких маневров.

На борту египетского лайнера находились 66 человек, из них 56 пассажиров. Среди них были 30 граждан Египта, 15 граждан Франции и представители еще 10 государств.

Изначально египетские власти заявляли, что авиакатастрофа произошла в результате теракта. Позже появилась информация о том, что причиной крушения мог стать пожар в кабине пилота.