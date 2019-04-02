Баку возложил на Ереван ответственность за возможные последствия в связи с заявлением главы Минобороны Армении «новая война за новые территории»

Заявление министра обороны Армении Давида Тонояна «новая война за новые территории» ставит под вопрос многолетний переговорный процесс и деятельность сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, говорится в заявлении пресс-службы МИД Азербайджана.
«Последние заявления и действия руководства Армении, в том числе представление новой формулировки «новая война за новые территории» абсолютно неприемлемы. Полагаем, что подобные акции не идут в русле со встречей в Вене на уровне лидеров двух стран (Азербайджана и Армении – ИФ) и принятым по ее итогам совместным заявлением»,- говорится в заявлении.
МИД Азербайджана отмечает, что «такого рода провокации всерьез ставят под вопрос многолетний переговорный процесс и деятельность сопредседателей МГ ОБСЕ. «Хотели бы также подчеркнуть, что именно Армения в полной мере несёт ответственность за все возможные негативные последствия столь опасной риторики»,-отмечается в заявлении.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»