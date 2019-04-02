Путин призвал активизировать диалог Баку и Еревана

Президент России Владимир Путин заявил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву о важности активизации переговорного процесса между Баку и Ереваном, сообщила пресс-служба Кремля подробности телефонного разговора двух лидеров.
В.Путин подтвердил готовность России и далее оказывать содействие в поиске путей мирного решения нагорнокарабахской проблемы, в частности, в формате Минской группы ОБСЕ.
В разговоре Ильхам Алиев поделился оценками своей встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по нагорнокарабахскому урегулированию, которая прошла в Вене 29 марта.
При обсуждении вопросов двусторонней повестки дня подтвержден обоюдный настрой на расширение взаимовыгодного сотрудничества в различных областях.
Циклон "Вероника" снизит добычу желруды на 6-8 млн тонн в 2019г - BHP
Оборот по сделкам на Бакинской ФБ в январе-феврале сократился на 18,5%
Вице-президент Венесуэлы Эль-Айссами и министр нефти республики Кеведо отменили свои визиты в РФ - источник
Прокурор в Азербайджане потребовал осудить пожизненно виновного в поджоге наркоцентра, при котором в марте 2018 года погибли 25 человек
Порядка 113 млн человек в мире страдают от острого голода - доклад
Президент Алиев назначил главу ИВ Джульфинского района НАР
ГААД получит 15,4 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
ГААД получит 2,9 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
ЕС не может оставаться в заложниках у Лондона, заявляет Макрон
Иран выполняет положения ядерного соглашения - глава МАГАТЭ
Порошенко потребовал проверить все руководство "Укроборонпрома" на полиграфе
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»