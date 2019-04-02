Путин призвал активизировать диалог Баку и Еревана

Президент России Владимир Путин заявил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву о важности активизации переговорного процесса между Баку и Ереваном, сообщила пресс-служба Кремля подробности телефонного разговора двух лидеров.

В.Путин подтвердил готовность России и далее оказывать содействие в поиске путей мирного решения нагорнокарабахской проблемы, в частности, в формате Минской группы ОБСЕ.

В разговоре Ильхам Алиев поделился оценками своей встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по нагорнокарабахскому урегулированию, которая прошла в Вене 29 марта.

При обсуждении вопросов двусторонней повестки дня подтвержден обоюдный настрой на расширение взаимовыгодного сотрудничества в различных областях.