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Карабахский конфликт 02.04.2019 17:31

Путин призвал активизировать диалог Баку и Еревана

Президент России Владимир Путин заявил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву о важности активизации переговорного процесса между Баку и Ереваном, сообщила пресс-служба Кремля подробности телефонного разговора двух лидеров.

В.Путин подтвердил готовность России и далее оказывать содействие в поиске путей мирного решения нагорнокарабахской проблемы, в частности, в формате Минской группы ОБСЕ.

В разговоре Ильхам Алиев поделился оценками своей встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по нагорнокарабахскому урегулированию, которая прошла в Вене 29 марта.

При обсуждении вопросов двусторонней повестки дня подтвержден обоюдный настрой на расширение взаимовыгодного сотрудничества в различных областях.

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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ЛИДЕРЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]