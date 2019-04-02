Вице-президент Венесуэлы Эль-Айссами и министр нефти республики Кеведо отменили свои визиты в РФ - источник

Вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Айссами и министр нефти этой страны Мануэль Кеведо не приедут в РФ на текущей неделе, сообщил во вторник "Интерфаксу" информированный источник.
"Их приезд в Россию перенесен. В связи с этим формат проведения заседания российско-венесуэльской Межправительственной комиссии будет изменен", - сказал собеседник агентства.
По его словам, запланированные на первую неделю апреля российско-венесуэльские консультации состоятся, но на более низком уровне.
"Работа над соглашениями в различных отраслях, в том числе энергетике будет продолжена", - подчеркнул источник.
Он не пояснил причины отмена визита Т.Эль-Айссами и М.Кеведо.
В свою очередь в аппарате вице-премьера РФ Юрий Борисова, который является сопредседателем комиссии с российской стороны, не стали комментировать информацию об отмене визита венесуэльских чиновников.
"Речи об отмене мероприятия не идет. Формат переговоров, состав участников заседания и другие детали еще определяются. Однако Юрий Борисов в данных мероприятиях принимать участия не будет, встречу проведут заместители сопредседателей", - сообщили в аппарате.
Там пояснили, что Ю.Борисов не примет участие в мероприятиях исключительно потому, что со стороны Венесуэлы в заседании примет участие заместитель сопредседателя.
"Логично, что и с российской стороны заседание будет тоже заместитель. Итоговый документ по результатам работы МПК и всех рабочих групп будет направлен обоим сопредседателям", - сказали в аппарате вице-премьера.
Ранее сообщалось, что заседание российской-венесуэльской МПК должно было пройти 4-5 апреля в Москве.
Председателями комиссии являются вице-премьер РФ Ю.Борисов и вице-президент Венесуэлы Т. Эль-Айссами.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что стороны должны были подписать ряд соглашений в области экономики, торговли и энергетики.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»