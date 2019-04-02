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ТЭК 02.04.2019 17:33

Вице-президент Венесуэлы Эль-Айссами и министр нефти республики Кеведо отменили свои визиты в РФ - источник

Вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Айссами и министр нефти этой страны Мануэль Кеведо не приедут в РФ на текущей неделе, сообщил во вторник "Интерфаксу" информированный источник.

"Их приезд в Россию перенесен. В связи с этим формат проведения заседания российско-венесуэльской Межправительственной комиссии будет изменен", - сказал собеседник агентства.

По его словам, запланированные на первую неделю апреля российско-венесуэльские консультации состоятся, но на более низком уровне.

"Работа над соглашениями в различных отраслях, в том числе энергетике будет продолжена", - подчеркнул источник.

Он не пояснил причины отмена визита Т.Эль-Айссами и М.Кеведо.

В свою очередь в аппарате вице-премьера РФ Юрий Борисова, который является сопредседателем комиссии с российской стороны, не стали комментировать информацию об отмене визита венесуэльских чиновников.

"Речи об отмене мероприятия не идет. Формат переговоров, состав участников заседания и другие детали еще определяются. Однако Юрий Борисов в данных мероприятиях принимать участия не будет, встречу проведут заместители сопредседателей", - сообщили в аппарате.

Там пояснили, что Ю.Борисов не примет участие в мероприятиях исключительно потому, что со стороны Венесуэлы в заседании примет участие заместитель сопредседателя.

"Логично, что и с российской стороны заседание будет тоже заместитель. Итоговый документ по результатам работы МПК и всех рабочих групп будет направлен обоим сопредседателям", - сказали в аппарате вице-премьера.

Ранее сообщалось, что заседание российской-венесуэльской МПК должно было пройти 4-5 апреля в Москве.

Председателями комиссии являются вице-премьер РФ Ю.Борисов и вице-президент Венесуэлы Т. Эль-Айссами.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что стороны должны были подписать ряд соглашений в области экономики, торговли и энергетики.

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Тэги: РОССИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, ВИЗИТЫ, ОТМЕНА


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