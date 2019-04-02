Медведев выступает за правовое закрепление господдержки малого и среднего бизнеса при переходе в категорию крупного

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает целесообразным закрепить в российских правовых нормах общее правило о временном сохранении мер господдержки для малого и среднего бизнеса (МСБ) при переходе в категорию крупного.
На встрече с представителями МСБ Пермского края один из участников поинтересовался у премьера, возможно ли распространить на переходный период меры поддержки малого бизнеса при его переходе в более крупный.
"Это на самом деле важный момент, потому что, в принципе, нет такого малого бизнеса, который не мечтал бы стать средним, перефразируя известную фразу из советского кинофильма", - сказал Д.Медведев.
"У нас этот принцип в целом существует, что льготы и преференции, которые установлены для МСБ, они сохраняются после исчезновения из реестра соответствующего предприятия, но с учетом того, о чем вы говорите, я думаю, может быть нам его нужно специальным образом еще где-то отфиксировать в качестве общего правила, потому что ведь льготы, различного рода формы поддержки - они могут быть разными", - добавил премьер.
Он отметил, что в течение разумного срока, который еще предстоит согласовать, все формы поддержки должны сохраняться. "Но не бесконечно - это мы с вами понимаем. Надо просто подумать, где соответствующее правило зафиксировать", - сказал Д.Медведев.
В свою очередь министр экономического развития Максим Орешкин добавил, что такое правило должно касаться и налоговых условий, и других требований к бизнесу. "Мы сейчас с Минфином работаем, чтобы сделать такой промежуточный режим перехода от упрощенной системы к общей, чтобы первый-второй год требования вводились постепенно и не было резкого перехода из одного режима в другой", - сказал министр.
Президент Алиев упростил порядок выдачи виз иностранцам для участия в сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку
Путин призвал активизировать диалог Баку и Еревана
Баку возложил на Ереван ответственность за возможные последствия в связи с заявлением главы Минобороны Армении «новая война за новые территории»
Циклон "Вероника" снизит добычу желруды на 6-8 млн тонн в 2019г - BHP
Оборот по сделкам на Бакинской ФБ в январе-феврале сократился на 18,5%
Вице-президент Венесуэлы Эль-Айссами и министр нефти республики Кеведо отменили свои визиты в РФ - источник
Прокурор в Азербайджане потребовал осудить пожизненно виновного в поджоге наркоцентра, при котором в марте 2018 года погибли 25 человек
Порядка 113 млн человек в мире страдают от острого голода - доклад
Президент Алиев назначил главу ИВ Джульфинского района НАР
ГААД получит 15,4 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
ГААД получит 2,9 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»