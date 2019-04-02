Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9043 RUR   0.026 GBR   2.2213 TRY   0.3073

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.59 1.45 Brent 69.01 1.43

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 02.04.2019 18:03

Медведев выступает за правовое закрепление господдержки малого и среднего бизнеса при переходе в категорию крупного

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает целесообразным закрепить в российских правовых нормах общее правило о временном сохранении мер господдержки для малого и среднего бизнеса (МСБ) при переходе в категорию крупного.

На встрече с представителями МСБ Пермского края один из участников поинтересовался у премьера, возможно ли распространить на переходный период меры поддержки малого бизнеса при его переходе в более крупный.

"Это на самом деле важный момент, потому что, в принципе, нет такого малого бизнеса, который не мечтал бы стать средним, перефразируя известную фразу из советского кинофильма", - сказал Д.Медведев.

"У нас этот принцип в целом существует, что льготы и преференции, которые установлены для МСБ, они сохраняются после исчезновения из реестра соответствующего предприятия, но с учетом того, о чем вы говорите, я думаю, может быть нам его нужно специальным образом еще где-то отфиксировать в качестве общего правила, потому что ведь льготы, различного рода формы поддержки - они могут быть разными", - добавил премьер.

Он отметил, что в течение разумного срока, который еще предстоит согласовать, все формы поддержки должны сохраняться. "Но не бесконечно - это мы с вами понимаем. Надо просто подумать, где соответствующее правило зафиксировать", - сказал Д.Медведев.

В свою очередь министр экономического развития Максим Орешкин добавил, что такое правило должно касаться и налоговых условий, и других требований к бизнесу. "Мы сейчас с Минфином работаем, чтобы сделать такой промежуточный режим перехода от упрощенной системы к общей, чтобы первый-второй год требования вводились постепенно и не было резкого перехода из одного режима в другой", - сказал министр.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, БИЗНЕС, ГОСПОДДЕРЖКА, МЕДВЕДЕВ


Похожие новости


В Азербайджане будет создан портал Бизнес-навигатор МСП Путин и Конте встретятся с представителями итальянского бизнеса - Песков Баку и Москва могут расширить бизнес-сотрудничество в сферах энергетики, транспорта, АПК и туризма – глава Минэкономики Азербайджана Азербайджан проявляет интерес к инвестициям в РФ в сферу АПК и туризма - Орешкин КропПиво и Скармарт могут открыть филиалы в Азербайджане Визит Макрона в Россию подтвердил важность развития экономического сотрудничества - Business France

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]