Медведев выступает за правовое закрепление господдержки малого и среднего бизнеса при переходе в категорию крупного

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает целесообразным закрепить в российских правовых нормах общее правило о временном сохранении мер господдержки для малого и среднего бизнеса (МСБ) при переходе в категорию крупного.

На встрече с представителями МСБ Пермского края один из участников поинтересовался у премьера, возможно ли распространить на переходный период меры поддержки малого бизнеса при его переходе в более крупный.

"Это на самом деле важный момент, потому что, в принципе, нет такого малого бизнеса, который не мечтал бы стать средним, перефразируя известную фразу из советского кинофильма", - сказал Д.Медведев.

"У нас этот принцип в целом существует, что льготы и преференции, которые установлены для МСБ, они сохраняются после исчезновения из реестра соответствующего предприятия, но с учетом того, о чем вы говорите, я думаю, может быть нам его нужно специальным образом еще где-то отфиксировать в качестве общего правила, потому что ведь льготы, различного рода формы поддержки - они могут быть разными", - добавил премьер.

Он отметил, что в течение разумного срока, который еще предстоит согласовать, все формы поддержки должны сохраняться. "Но не бесконечно - это мы с вами понимаем. Надо просто подумать, где соответствующее правило зафиксировать", - сказал Д.Медведев.

В свою очередь министр экономического развития Максим Орешкин добавил, что такое правило должно касаться и налоговых условий, и других требований к бизнесу. "Мы сейчас с Минфином работаем, чтобы сделать такой промежуточный режим перехода от упрощенной системы к общей, чтобы первый-второй год требования вводились постепенно и не было резкого перехода из одного режима в другой", - сказал министр.