Власти Австралии планируют снижать налоги, намерены добиться профицита бюджета в следующем фингоду

Правительство Австралии намерено понизить налоги для людей с низким и средним доходом, а также увеличить до рекордного уровня расходы на здравоохранение и образование.
Проект бюджета страны на предстоящий фингод, представленный во вторник в парламенте главным казначеем Австралии Джошем Фрайденбергом, предусматривает первый профицит со времен финансового кризиса.
Эти предложения, как ожидается, позволят правительству премьер-министра Австралии Скотта Моррисона получить поддержку на выборах, которые должны состояться до середины мая, пишет WSJ.
Предложения правительства предусматривают снижение налогов в общей сложности на 158 млрд австралийских долларов в ближайшее десятилетие, в том числе сокращение налогов на сумму до 1080 долларов в год для порядка 10 млн граждан с низким и средним доходом.
Кроме того, австралийское правительство намерено снизить ставку налогообложения малого бизнеса на 2,5 процентного пункта - до 25% к 2022 фингоду.
В планах властей также - единовременные выплаты более 3,9 млн австралийцев в качестве помощи для оплаты растущих коммунальных платежей.
Профицит бюджета Австралии в следующем фингоду, (июль 2019/июнь 2020 гг.) составит 7,1 млрд австралийских долларов ($5 млрд), или 0,4% ВВП, благодаря увеличению выручки от экспорта угля и железной руды, а также налоговых доходов, прогнозирует правительство.
Профицит, если он будет достигнут, станет первым с докризисного 2007/2008 фингода.
Проект бюджета Австралии основан на предположениях, что стоимость железной руды на конец марта 2020 года снизится до $55 за тонну, коксующегося угля - $150 за тонну, в то время как цена энергетического угля останется на уровне $91 за тонну.
Фьючерсы на желруду в Сингапуре во вторник подорожали на 2,4%, до $87,8 за тонну, австралийский коксующийся уголь торгуется на уровне $197 за тонну.
Далее, в фингоду, который завершится в июне 2021 года, профицит бюджета Австралии достигнет 11 млрд долларов, ожидает правительство.
Для сравнения: в текущем году, по оценкам властей страны, будет зафиксирован дефицит бюджета в размере 4,2 млрд долларов.
Госдолг Австралии к концу следующего года, как ожидается, составит 361 млрд долларов, или 18% ВВП. Правительство ожидает снижения показателя до 326,1 млрд долларов, или 14,4% ВВП в течение четырех лет, несмотря на запланированные расходы на транспортную инфраструктуру в размере 100 млрд долларов на следующие 10 лет.
Согласно прогнозу Дж.Фрайденберга, экономический рост в Австралии ускорится с 2,25% до 2,75% в следующие два года, безработица остается около уровня в 5%.
Бюджетное стимулирование ослабляет давление на Центробанк, который все чаще сталкивается с призывами снизить ставку, отмечают эксперты. Резервный банк Австралии (RBA) во вторник сохранил ключевую процентную ставку на уровне 1,5%.
Курс австралийского доллара опустился на 0,4% в паре с долларом США на торгах во вторник, до 1,4113/$1.
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