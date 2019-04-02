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ТЭК 02.04.2019 18:12

Циклон "Вероника" снизит добычу желруды на 6-8 млн тонн в 2019г - BHP

Англо-австралийская горнодобывающая компания BHP начала пересмотр собственного прогноза добычи железной руды на текущий год после тропического циклона "Вероника", который в конце марта обрушился на побережье штата Западная Австралия.

По предварительной оценке, добыча на месторождении около портового города Порт-Хедленд из-за циклона сократится в 2019 году на 6-8 млн тонн. Предыдущий прогноз BHP предполагал добычу на месторождении на уровне 273-284 млн тонн в этом году.

Сам порт в настоящее время работает в урезанном режиме, восстановление операций в полном объеме ожидается до конца апреля. Рудники от погоды практически не пострадали, однако отдельные участки железнодорожных путей оказались затоплены, что ограничило движение грузовых поездов.

Ранее другая крупная компания, Rio Tinto, сообщила, что ее добыча будет ближе к нижней границе прогноза, в качестве негативных факторов указав циклон и пожар в порту компании.

Фьючерсы на желруду на бирже в Сингапуре в ходе торгов во вторник выросли на 2,4%, до $87,8 за тонну. С начала года железная руда подскочила в цене на 23%.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, ЖЕЛРУДА, ДОБЫЧА, СНИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]