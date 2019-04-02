Президент Алиев упростил порядок выдачи виз иностранцам для участия в сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку

Президент Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение об упрощении визовых процедур для иностранных граждан и лиц без гражданства, планирующих посетить 43-ю сессию Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте главы государства, иностранные граждане и лица без гражданства, которые приезжают на сессию, смогут с 20 июня по 10 июля 2019 года получить визу в соответствующих структурах в международных аэропортах Азербайджана.

Для получения визы им достаточно будет предъявить один из следующих документов: официальное письмо-приглашение ЮНЕСКО и документ, свидетельствующий о получении аккредитации в соответствии с правилами этой организации.

43-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО пройдет в Баку с 30 июня по 10 июля.

Р.Бабаев