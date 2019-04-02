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Дальнее зарубежье 02.04.2019 19:16

Представители США вновь не явились на совещание по вопросам лагеря беженцев "Рукбан"

Россия предложила США принять участие в совещании по вопросу ликвидации лагеря беженцев "Рукбан" 9 апреля, но на сегодняшнее совещание представители Соединенных Штатов вновь не явились, сообщил руководитель межведомственного штаба по возвращению беженцев на территорию Сирии генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Представители Соединенных Штатов вновь не явились на пункт пропуска "Джлеб" для участия в работе координационного совещания, предложив в этот раз обсудить тему "Рукбана" на площадке в Аммане", - сказал М.Мизинцев.

"США по-прежнему умышленно затягивают решение проблемы лагеря беженцев, не желая допускать представительную рабочую группу в незаконно оккупированную ими зону Эт-Танф, и держать ответ за происходящее в "Рукбане", - добавил он.

"В очередной раз призываем американское командование в зоне Эт-Танф в резервную дату - 9 апреля 2019 г. принять участие в третьем координационном совещании по выработке конкретных совместных шагов для ликвидации лагеря "Рукбан", - заявил М.Мизинцев.

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, США, БЕЖЕНЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]