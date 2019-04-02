Прокурор в Азербайджане потребовал осудить пожизненно виновного в поджоге наркоцентра, при котором в марте 2018 года погибли 25 человек

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершается судебное разбирательство по делу о пожаре в Республиканском наркологическом центре в Баку в марте 2018 года, повлекшем гибель 25 человек.
«Прокурор, выступивший во вторник с обвинительной речью, потребовал для одного из обвиняемых лиц, Магомеда Мамедова, пожизненное заключение», сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в суде.
Кроме этого, гособвинитель попросил приговорить директора наркоцентра Тельмана Мамедгасанова к 4 годам лишения свободы, инженера по безопасности труда центра Махира Абдуллаева – к 3,5 годам лишения свободы. Для завотдела центра и лечащего врача М.Мамедова, Афет Мамедовой, прокурор попросил условный срок заключения.
Процесс продолжится 9 апреля.
Как сообщалось, пожар произошел 2 марта 2018 года в 6:10 по местному времени в одноэтажном деревянном корпусе наркологического центра. Из корпуса, где произошел пожар, было спасено 34 человека, четырех пострадавших госпитализировали.
Поджог совершил Магомед Мамедов, который проходил лечение в центре. Он признался в содеянном на допросе. По его словам, он совершил поджог из-за того, что не хотел лечиться.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»