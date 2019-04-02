Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9043 RUR   0.026 GBR   2.2213 TRY   0.3073

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.59 1.45 Brent 69.01 1.43

Погода в Баку

  ночь день

Происшествия 02.04.2019 18:07

Прокурор в Азербайджане потребовал осудить пожизненно виновного в поджоге наркоцентра, при котором в марте 2018 года погибли 25 человек

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершается судебное разбирательство по делу о пожаре в Республиканском наркологическом центре в Баку в марте 2018 года, повлекшем гибель 25 человек.

«Прокурор, выступивший во вторник с обвинительной речью, потребовал для одного из обвиняемых лиц, Магомеда Мамедова, пожизненное заключение», сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в суде.

Кроме этого, гособвинитель попросил приговорить директора наркоцентра Тельмана Мамедгасанова к 4 годам лишения свободы, инженера по безопасности труда центра Махира Абдуллаева – к 3,5 годам лишения свободы. Для завотдела центра и лечащего врача М.Мамедова, Афет Мамедовой, прокурор попросил условный срок заключения.

Процесс продолжится 9 апреля.

Как сообщалось, пожар произошел 2 марта 2018 года в 6:10 по местному времени в одноэтажном деревянном корпусе наркологического центра. Из корпуса, где произошел пожар, было спасено 34 человека, четырех пострадавших госпитализировали.

Поджог совершил Магомед Мамедов, который проходил лечение в центре. Он признался в содеянном на допросе. По его словам, он совершил поджог из-за того, что не хотел лечиться.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПОЖАР, СУД, ГОСОБВИНЕНИЕ


Похожие новости


Суд рассмотрит дело о гибели семи граждан Узбекистана на пожаре под Петербургом В малийском городе Гао горит здание суда, идут бои малийской армии с исламистами

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]