Прокурор в Азербайджане потребовал осудить пожизненно виновного в поджоге наркоцентра, при котором в марте 2018 года погибли 25 человек

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершается судебное разбирательство по делу о пожаре в Республиканском наркологическом центре в Баку в марте 2018 года, повлекшем гибель 25 человек.

«Прокурор, выступивший во вторник с обвинительной речью, потребовал для одного из обвиняемых лиц, Магомеда Мамедова, пожизненное заключение», сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в суде.

Кроме этого, гособвинитель попросил приговорить директора наркоцентра Тельмана Мамедгасанова к 4 годам лишения свободы, инженера по безопасности труда центра Махира Абдуллаева – к 3,5 годам лишения свободы. Для завотдела центра и лечащего врача М.Мамедова, Афет Мамедовой, прокурор попросил условный срок заключения.

Процесс продолжится 9 апреля.

Как сообщалось, пожар произошел 2 марта 2018 года в 6:10 по местному времени в одноэтажном деревянном корпусе наркологического центра. Из корпуса, где произошел пожар, было спасено 34 человека, четырех пострадавших госпитализировали.

Поджог совершил Магомед Мамедов, который проходил лечение в центре. Он признался в содеянном на допросе. По его словам, он совершил поджог из-за того, что не хотел лечиться.

Р.Бабаев