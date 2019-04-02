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СНГ 02.04.2019 19:37

Порошенко потребовал проверить все руководство "Укроборонпрома" на полиграфе

Президент Украины Петр Порошенко обратился к правительству с просьбой обеспечить организацию проверки на полиграфе всего руководящего состава государственного концерна "Укроборонпром".

"Мы обращаемся к правительству с просьбой обеспечить организацию исследований на полиграфе всего руководящего состава государственного концерна "Укроборонпром". Отдельно подготовьте списки тех, кто должен пройти исследование. Прошу включить туда и руководителей государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса - и руководителей предприятий, и тех, кто отвечает за финансовую деятельность", - сказал президент на совещании с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Турчиновым и его заместителем Сергеем Кривоносом, сообщает пресс-служба главы государства.

П.Порошенко также попросил в случае выявления оснований передать соответствующие результаты исследований полиграфа контрразведке Службы безопасности Украины либо в правоохранительные органы, если будут "выявлены те или иные обстоятельства совершения преступления".

25 февраля команда журналистских расследований Bihus.Info представила фильм, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын занимавшего в то время пост первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-"прокладки" поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн.

Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны О.Гладковский, который ранее был бизнес-партнером действующего президента П.Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий (в частности Изюмского приборостроительного завода и КБ им.Морозова) и другие должностные лица госконцерна. В материале также говорится, что сделки организовывались через три основные фирмы-"прокладки", а одной из подобных фирм якобы выступал завод "Кузня на Рыбальском", на тот момент принадлежавший П.Порошенко.

4 марта П.Порошенко уволил О.Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО и с должности председателя межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества (ВТС) и экспортного контроля.

18 марта П.Порошенко ввел в действие решение СНБО, которым предусмотрен аудит "Укроборонпрома" с привлечением международных экспертов.

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Тэги: УКРАИНА, УКРОБОРОНПРОМ, РУКОВОДСТВО, ПОЛИГРАФ


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