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Дальнее зарубежье 02.04.2019 19:58

Иран выполняет положения ядерного соглашения - глава МАГАТЭ

Директор МАГАТЭ Юкия Амано во вторник заявил, что Иран продолжает выполнять положения Совестного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

"У нас нет достоверных доказательств того, что Иран совершает действия, относящиеся к созданию ядерного оружия", - сказал Ю.Амано, выступая на заседании СБ ООН.

"Иран выполняет свои обязательства (по ядерному соглашению - ИФ)", - подчеркнул он.

По словам Ю.Амано, сотрудники МАГАТЭ посетили все места в Иране, которые могли бы относиться к производству ядерного оружия.

"Специалисты организации имели доступ ко всем местам в Иране, которые они хотели посетить", - сказал директор МАГАТЭ.

СВПД был принят "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном в июле 2015 года при тогдашнем президенте США Бараке Обаме. План предусматривал отмену международных и односторонних санкций в отношении Ирана в обмен на его согласие ввести определенные ограничения на ядерную программу. Позднее из соглашения вышли США по инициативе президента Дональда Трампа.

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Тэги: ООН, ИРАН, МАГАТЭ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]