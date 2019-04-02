Иран выполняет положения ядерного соглашения - глава МАГАТЭ

Директор МАГАТЭ Юкия Амано во вторник заявил, что Иран продолжает выполнять положения Совестного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

"У нас нет достоверных доказательств того, что Иран совершает действия, относящиеся к созданию ядерного оружия", - сказал Ю.Амано, выступая на заседании СБ ООН.

"Иран выполняет свои обязательства (по ядерному соглашению - ИФ)", - подчеркнул он.

По словам Ю.Амано, сотрудники МАГАТЭ посетили все места в Иране, которые могли бы относиться к производству ядерного оружия.

"Специалисты организации имели доступ ко всем местам в Иране, которые они хотели посетить", - сказал директор МАГАТЭ.

СВПД был принят "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном в июле 2015 года при тогдашнем президенте США Бараке Обаме. План предусматривал отмену международных и односторонних санкций в отношении Ирана в обмен на его согласие ввести определенные ограничения на ядерную программу. Позднее из соглашения вышли США по инициативе президента Дональда Трампа.