ЕС не может оставаться в заложниках у Лондона, заявляет Макрон

ЕС не может оказаться в зависимости от Лондона в связи с ситуацией вокруг Brexit, считает президент Франции Эмманюэль Макрон.
"ЕС не может на протяжении длительного времени оставаться заложником урегулирования политического кризиса в Великобритании", - сказал Э.Макрон во вторник, выступая на совместной пресс-конференции с главой ирландского правительства Лео Варадкаром.
Оба лидера, встреча которых прошла в Елисейском дворце, призвали Великобританию изыскать альтернативный план перед следующим заседанием Европейского совета, запланированным на 10 апреля для того, чтобы избежать возможности "жесткого варианта" выхода из ЕС.
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 22 нарушения - Минобороны Азербайджана
Президент Алиев упростил порядок выдачи виз иностранцам для участия в сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку
Газпром в 2018г нарастил депозиты в ГПБ более чем вдвое - до $9 млрд
Дефицит госбюджета Азербайджана в 2019г составит 2,8% ВВП, в 2020г снизится до 2% ВВП – АБР
Азербайджану необходимы инвестиции в инфраструктуру туризма, ИКТ, АПК и ж/д - АБР
Прокурор в Азербайджане потребовал осудить пожизненно виновного в поджоге наркоцентра, при котором в марте 2018 года погибли 25 человек
Порядка 113 млн человек в мире страдают от острого голода - доклад
Президент Алиев назначил главу ИВ Джульфинского района НАР
ГААД получит 15,4 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
ГААД получит 2,9 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»