ЕС не может оставаться в заложниках у Лондона, заявляет Макрон

ЕС не может оказаться в зависимости от Лондона в связи с ситуацией вокруг Brexit, считает президент Франции Эмманюэль Макрон.

"ЕС не может на протяжении длительного времени оставаться заложником урегулирования политического кризиса в Великобритании", - сказал Э.Макрон во вторник, выступая на совместной пресс-конференции с главой ирландского правительства Лео Варадкаром.

Оба лидера, встреча которых прошла в Елисейском дворце, призвали Великобританию изыскать альтернативный план перед следующим заседанием Европейского совета, запланированным на 10 апреля для того, чтобы избежать возможности "жесткого варианта" выхода из ЕС.