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Дальнее зарубежье 02.04.2019 20:19

ЕС не может оставаться в заложниках у Лондона, заявляет Макрон

ЕС не может оказаться в зависимости от Лондона в связи с ситуацией вокруг Brexit, считает президент Франции Эмманюэль Макрон.

"ЕС не может на протяжении длительного времени оставаться заложником урегулирования политического кризиса в Великобритании", - сказал Э.Макрон во вторник, выступая на совместной пресс-конференции с главой ирландского правительства Лео Варадкаром.

Оба лидера, встреча которых прошла в Елисейском дворце, призвали Великобританию изыскать альтернативный план перед следующим заседанием Европейского совета, запланированным на 10 апреля для того, чтобы избежать возможности "жесткого варианта" выхода из ЕС.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]