В Польше обещают рассмотреть возможность использования американских комплексов Patriot при защите Литвы

Находящийся в Вильнюсе с визитом глава Генштаба армии Польши Раймунд Анджейчак обещает рассмотреть возможность защищать объекты Литвы при помощи покупаемых Варшавой американских противоракетных комплексов Patriot.
Он сообщил, что обсудил этот вопрос с главнокомандующим армией Литвы Йонасом Витаутасом Жукасом. "Мы члены НАТО, у нас одно воздушное пространство - таким образом, для наших планов границы не существует - нет границы (при проведении) учений или военных операций", - сказал Р.Анджейчак в интервью BNS во вторник.
"Конечно, это зависит от планирования. Если система будет достаточно действенной, то мы сможем договориться, как синхронизировать наши системы ПВО в Польше и Литве", - добавил генерал-лейтенант.
В марте прошлого года Польша объявила, что приобретет американские противоракетные комплексы большой дальности Patriot за 4,17 млрд евро. Первые комплексы должны быть доставлены в Польшу в 2022 году, остальные - в 2024 году.
Интеграция Польшей комплексов Patriot в ПВО Литвы позволит закрыть одну из самых больших брешей в обороне страны, отмечает агентство BNS.
Сама Литва не в состоянии купить противоракетные комплексы большой дальности, но располагает комплексами малой дальности и сейчас покупает комплексы средней дальности.
По словам Р.Анджейчака, конкретно планировать интеграцию систем Patriot можно будет после того, как Польша получит первые ракеты. "Есть вопрос о системах управления миссиями - как поддерживать оперативную связь, а также относительно национальных положений, потому что воздушное пространство должно управляться надлежащим образом, эффективно и безопасно", - сказал офицер.
"И все же, если в оперативном отношении это возможно, мы охотно обсудим с литовцами, как отразить встающие перед нами стратегические угрозы", - сказал он.
По словам Р.Анджейчака, Польша с беспокойством наблюдает за наращиванием Россией военных мощностей в Калининградской области. "Растущая численность воинских подразделений, модернизация в Калининградской области - это символы очень агрессивных действий русских", - сказал генерал.
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