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В Польше обещают рассмотреть возможность использования американских комплексов Patriot при защите Литвы

Находящийся в Вильнюсе с визитом глава Генштаба армии Польши Раймунд Анджейчак обещает рассмотреть возможность защищать объекты Литвы при помощи покупаемых Варшавой американских противоракетных комплексов Patriot.

Он сообщил, что обсудил этот вопрос с главнокомандующим армией Литвы Йонасом Витаутасом Жукасом. "Мы члены НАТО, у нас одно воздушное пространство - таким образом, для наших планов границы не существует - нет границы (при проведении) учений или военных операций", - сказал Р.Анджейчак в интервью BNS во вторник.

"Конечно, это зависит от планирования. Если система будет достаточно действенной, то мы сможем договориться, как синхронизировать наши системы ПВО в Польше и Литве", - добавил генерал-лейтенант.

В марте прошлого года Польша объявила, что приобретет американские противоракетные комплексы большой дальности Patriot за 4,17 млрд евро. Первые комплексы должны быть доставлены в Польшу в 2022 году, остальные - в 2024 году.

Интеграция Польшей комплексов Patriot в ПВО Литвы позволит закрыть одну из самых больших брешей в обороне страны, отмечает агентство BNS.

Сама Литва не в состоянии купить противоракетные комплексы большой дальности, но располагает комплексами малой дальности и сейчас покупает комплексы средней дальности.

По словам Р.Анджейчака, конкретно планировать интеграцию систем Patriot можно будет после того, как Польша получит первые ракеты. "Есть вопрос о системах управления миссиями - как поддерживать оперативную связь, а также относительно национальных положений, потому что воздушное пространство должно управляться надлежащим образом, эффективно и безопасно", - сказал офицер.

"И все же, если в оперативном отношении это возможно, мы охотно обсудим с литовцами, как отразить встающие перед нами стратегические угрозы", - сказал он.

По словам Р.Анджейчака, Польша с беспокойством наблюдает за наращиванием Россией военных мощностей в Калининградской области. "Растущая численность воинских подразделений, модернизация в Калининградской области - это символы очень агрессивных действий русских", - сказал генерал.

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Тэги: ПОЛЬША, ЛИТВА, США, КОМПЛЕКСЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]