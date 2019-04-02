Мощность бомбы в академии имени Можайского была до 500 г в тротиловом эквиваленте - источник

Специалисты определили мощность взрывного устройства, сработавшего во вторник в здании Петербургской военной академии имени Можайского, по предварительным данным, она составила до 500 граммов в тротиловом эквиваленте, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Эксперты считают, что взрывное устройство состояло из бризантного вещества пластит и часового механизма, сказал собеседник агентства.
По его словам, мощность бомбы могла составлять до 500 граммов по тротиловой шкале.
Источник отметил, что в настоящее время место происшествия изучают представители спецслужб.
В пресс-службе Следственного комитета России ранее заявили, что следователи квалифицировали взрыв в Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского в Санкт-Петербурге как покушение на убийство группы лиц.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом)", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем во вторник в "Интерфакс".
В нем отмечается, что, по предварительным данным, "четверо военнослужащих получили различные травмы, им оказана медицинская помощь, жизни пострадавших ничего не угрожает".
По данным следствия, около 13:30 в одном из служебных помещений академии произошел взрыв неустановленного безоболочного предмета.
"В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, выясняется происхождение сдетонировавшего предмета", - говорится в пресс-релизе.
В ведомстве добавили, что дело расследует военное следственное управление СК по ракетным войскам стратегического назначения.
Ранее об инциденте сообщили в Минобороны.
Источник в вузе сообщил "Интерфаксу", что взрыв произошел под лестницей, которая ведет в отдел кадров академии.
Академия имени А.Можайского - политехнический вуз, который осуществляет подготовку специалистов для космических войск, войск ПВО-ПРО, военно-топографического управления Генштаба и других силовых ведомств.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»