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СНГ 02.04.2019 20:51

Мощность бомбы в академии имени Можайского была до 500 г в тротиловом эквиваленте - источник

Специалисты определили мощность взрывного устройства, сработавшего во вторник в здании Петербургской военной академии имени Можайского, по предварительным данным, она составила до 500 граммов в тротиловом эквиваленте, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Эксперты считают, что взрывное устройство состояло из бризантного вещества пластит и часового механизма, сказал собеседник агентства.

По его словам, мощность бомбы могла составлять до 500 граммов по тротиловой шкале.

Источник отметил, что в настоящее время место происшествия изучают представители спецслужб.

В пресс-службе Следственного комитета России ранее заявили, что следователи квалифицировали взрыв в Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского в Санкт-Петербурге как покушение на убийство группы лиц.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом)", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем во вторник в "Интерфакс".

В нем отмечается, что, по предварительным данным, "четверо военнослужащих получили различные травмы, им оказана медицинская помощь, жизни пострадавших ничего не угрожает".

По данным следствия, около 13:30 в одном из служебных помещений академии произошел взрыв неустановленного безоболочного предмета.

"В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, выясняется происхождение сдетонировавшего предмета", - говорится в пресс-релизе.

В ведомстве добавили, что дело расследует военное следственное управление СК по ракетным войскам стратегического назначения.

Ранее об инциденте сообщили в Минобороны.

Источник в вузе сообщил "Интерфаксу", что взрыв произошел под лестницей, которая ведет в отдел кадров академии.

Академия имени А.Можайского - политехнический вуз, который осуществляет подготовку специалистов для космических войск, войск ПВО-ПРО, военно-топографического управления Генштаба и других силовых ведомств.

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Тэги: РОССИЯ, ПЕТЕРБУРГ, АКАДЕМИЯ, ВЗРЫВУСТРОЙСТВО


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