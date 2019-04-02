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Дальнее зарубежье 02.04.2019 21:12

Глава МИД ФРГ призывает сохранить договор СНВ-3

Глава МИД ФРГ Хайко Маас, чья страна в апреле председательствует в Совете безопасности ООН, во вторник призвал приложить усилия для сохранения Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

"Мы должны сохранять такие критически важные и эффективные договоры как СНВ-3", - сказал Х.Маас, выступая в СБ ООН.

Он пояснил, что этот договор обеспечивает безопасность не только между США и РФ, но и в Европе и во всем мире.

"Я верю, что дальнейшее сокращение (ядерных арсеналов - ИФ) возможно без какого-либо ущерба для безопасности", - отметил он. "США и Россия могут и должны сокращать количество боеголовок и средств их доставки", - также сказал Х.Маас.

Он выступил за разработку плана действий, который вернет мировое сообщество на путь ядерного разоружения. При этом Х.Маас заявил о необходимости предоставлять больше информации о ядерных арсеналах и поддерживать каналы связи.

"Ядерные испытания должны остаться в прошлом", - добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, США, ВООРУЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]