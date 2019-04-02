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Дальнее зарубежье 02.04.2019 22:15

Макрон призвал Великобританию эффективнее искать выход из тупика Brexit

Выход из тупика, в который зашел Brexit, должна найти сама Великобритания, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Если Соединенное Королевство не сможет найти решение, которое объединит большинство, оно де-факто само выберет выход без соглашения. Мы не сможем вместо него избежать неудачи", - сказал французский президент, принимая во вторник в Елисейском дворце премьер-министра Ирландии Лео Варадкара.

"Соединенное Королевство останется другом, главным союзником, но мы не можем провести ближайшие месяцы, продолжая урегулировать условия нашего развода и подводя итог прошлому", - считает Э.Макрон.

При этом он подчеркнул: "Значительное продление Brexit, влекущее участие Соединенного Королевства в европейских выборах и в институтах Европейского союза, не является ни очевидным, ни автоматическим".

Президент заверил своего гостя в солидарности стран ЕС с Ирландией по вопросу Brexit.

"Мы никогда не оставим Ирландию и ирландцев. Солидарность - это сам смысл европейского проекта", - заявил Э.Макрон.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]