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Макроэкономика 03.04.2019 06:48

АБР: рост ВВП Азербайджана в 2019г составит 2,5%, в 2020г – 2,7%

Азиатский банк развития (АБР) рост ВВП Азербайджана в 2019 году прогнозирует на уровне 2,5%, отмечается в Asian Development Outlook 2019.

В сентябре 2018 года АБР рост ВВП Азербайджана в 2019 году прогнозировал на уровне 2%.

Согласно оценкам банка, в 2019 году экономический рост Азербайджана ускорится до 2,7%.

"По прогнозам, рост ВВП в 2019 году достигнет 2,5% при увеличении государственных инвестиций и роста потребления и ускорится до 2,7% в 2020 году за счет увеличения добычи газа на месторождении Шах-Дениз", - отмечается в обзоре.

АБР прогнозирует в 2019-2020гг ежегодный рост промпроизводства в Азербайджане на уровне 1% за счет наращивания производства продукции и увеличения добычи газа.

"Ожидается, что сектор строительства в 2019 году вырастет на 3% в результате реализации дополнительных государственных программ в области сельского хозяйства, а в 2020 году рост замедлится до 2%", - указывает банк.

По прогнозам АБР, инфляция в Азербайджане в 2019 году замедлится до 4% (сентябрьский прогноз – 7%), но ускорится до 5% в 2020 году в связи с более высокими темпами экономического роста и повышением заработной платы. Относительно стабильный обменный курс должен предотвратить высокую инфляцию.

"В течение ближайших двух лет ожидается, что Центральный банк сосредоточится на двух целях: поддержание стабильности обменного курса и ограничение инфляции в районе 5%. Поэтому власти Азербайджана будут внимательно следить за спросом на импорт, движением иностранной валюты и потоками капитала. Ожидается, что стабильный обменный курс будет стимулировать кредитование частного сектора. Если целевой уровень инфляции будет достигнут, можно ожидать дальнейшего снижения учетной ставки", - отмечает банк.

По прогнозам АБР, профицит платежного баланса Азербайджана по итогам 2019 года составит 13,6% ВВП (сентябрьский прогноз – 6,9% ВВП), в 2020 году – 10,8% ВВП.

"Несмотря на увеличение экспорта газа, более низкие средние цены на нефть сократят общий объем экспорта в 2019 году на 7,5%, а дальнейшее увеличение добычи газа на месторождении Шах-Дениз приведет к увеличению экспорта на 1% в 2020 году. Ожидается сокращение импорта на 19,9% в 2019 году, но в 2020 году рост импорта товаров в страну составит 11,1%, чтобы удовлетворить растущий внутренний спрос», - подчеркивается в обзоре.

По оценкам банка, рост производства продукции АПК в 2019 году прогнозируется на уровне 3%, в 2020 году – 4%.

Правительство Азербайджана на 2019 год прогнозирует рост ВВП на уровне 3,6%, на 2020 год – 3,8%, среднегодовую инфляцию на 2019г – 3,8%.

По итогам 2018 года рост ВВП Азербайджана составил 1,4%, среднегодовая инфляция – 2,3%.

А.Мамедов

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Тэги: АБР, ВВП, ПРОГНОЗ


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