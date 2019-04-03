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Инфраструктура и тендеры 03.04.2019 07:52

Азербайджану необходимы инвестиции в инфраструктуру туризма, ИКТ, АПК и ж/д - АБР

Азербайджану необходимо продолжить инвестиции в сферы АПК, железнодорожного транспорта, туризма и информационных технологий (ИКТ), считают в Азиатском банке развития (АБР).

"Несмотря на создание хороших транспортных и электрических сетей и крупные инвестициями в коммунальные услуги, пробелы в инфраструктуре остаются. Инвестиции по-прежнему необходимы для замены и модернизации инфраструктуры сельского хозяйства, железнодорожного транспорта, туризма и информационных технологий, а также других потребностей. По оценкам правительства Азербайджана, для этих целей в течение 2017–2020 годов потребуется около $7 млрд или 4,7% ВВП страны", - отмечает АБР в опубликованном в среду Asian Development Outlook 2019.

В отчете подчеркивается, что до настоящего времени капитальные вложения были направлены на реконструкцию и расширение автомобильных и железнодорожных сетей, портов и электростанций. Большая часть инвестиций была направлена ​​на улучшение транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, направленных на превращение Азербайджана в крупный транзитный и торговый центр.

"Капитальные затраты бюджета снизились с эквивалента 12% ВВП в 2015 году до 7% в 2016 году, из-за снижения цен на нефть. Они оставались на уровне около 7% ВВП в 2017 году, но в 2018 году выросли до 11% ВВП вследствие увеличения трансфертов из Госнефтефонда", - говорится в отчете.

АБР отмечает, что долгосрочная устойчивость существующих активов находится под вопросом, и тарифы на коммунальные услуги, установленные правительством, должны быть скорректированы для покрытия эксплуатационных расходов. При этом приоритетом остаются инфраструктурные проекты, финансируемые государством, участие же частного сектора в отдельных областях может сделать предоставление услуг более эффективным и конкурентоспособным.

А.Мамедов

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Тэги: АБР, ИНФРАСТРУКТУРА, СРЕДСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]