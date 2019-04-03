Дефицит госбюджета Азербайджана в 2019г составит 2,8% ВВП, в 2020г снизится до 2% ВВП – АБР

Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует дефицит государственного бюджета Азербайджана в 2019 году на уровне 2,8% ВВП, в 2020 году снижение дефицита до 2% ВВП.

"Дефицит госбюджета Азербайджана, включая трансферты ГНФАР, увеличится до 2,8% ВВП в 2019 году, а затем снова сократится до 2% в 2020 году", - отмечает АБР в опубликованном в среду Asian Development Outlook 2019.

Аналитики банка считают, что финансирование дефицита будет обеспечено за счет доходов от приватизации, внутренних и внешних заимствований, и неиспользованных остатков на казначейских счетах.

При этом, по подсчетам аналитиков АБР, дефицит без учета трансфертов ГНФАР составит 18,6% ВВП в 2019 году и 16,9% в 2020 году.

АБР также ожидает роста доходов и расходов госбюджета. "Ожидается, что доходы госбюджета Азербайджана достигнут 32,2% ВВП в 2019 году и 33,2% в 2020 году, вследствие увеличения экспорта газа, повышения таможенных тарифов, и роста налоговых поступлений. Расходы бюджета составят 35% ВВП в 2019 году и 35,2% в 2020 году, что вызвано увеличением минимальной заработной платы и минимальной пенсии на 38%, повышением общего фонда заработной платы в 2019 году, а также программой развития регионов, которая будет увеличивать текущие и капитальные затраты", - говорится в отчете банка.

В банке также отмечают, что с учетом более высоких темпов роста и политики управления долгом, принятой в 2018 году, правительство рассчитывает удержать общий объем государственного и гарантированного внешнего долга на уровне менее 20% ВВП на конец 2020 года.

Прогноз по доходам госбюджета на 2019 год составляет 23 млрд 168 млн манатов, расходам - 25 млрд 190 млн манатов. Дефицит госбюджета на 2019 год прогнозируется 2 млрд 22 млн манатов или 2,5% ВВП.

А.Мамедов