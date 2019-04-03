Брат президента Киргизии заявил о выходе из партии Атмабаева

Депутат парламента Киргизии и брат президента республики Асылбек Жээнбеков объявил о выходе из Социал-демократической партии (СДПК), которую возглавляет бывший глава государства Алмазбек Атамбаев, передает в среду корреспондент "Интерфакса".

"Я официально объявляю о выходе из партии СДПК", - заявил А.Жээнбеков в ходе заседания парламента Киргизии.

"Личные амбиции не должны вредить партии, из-за интриг партия не может полноценно функционировать. В партии установилась диктатура одного человека, который приписывает себе все успехи партии ", - заявил А.Жээнбеков, отметив, что пришел в партию в тяжелое время, но в последние годы произошла узурпация власти одним человеком и он не может больше оставаться в партии.

Он не уточнил о ком идет речь, тем не менее, выступающие вслед за ним депутаты заявили, что выступление было адресовано лидеру СДПК экс-президенту Киргизии А.Атамбаеву, который ранее неоднократно призывал А.Жээнбекова сдать депутатский мандат, что послужило причиной конфликта между бывшим и нынешним президентами республики.

А.Жээнбеков не сказал чем планирует заниматься, ранее эксперты в Киргизии заявляли, что брат президента Киргизии может создать новую партию для участия в парламентских выборах осенью 2020 года. Эксперты также называли А.Жээнбекова одним из лидеров так называемого "теневого крыла" СДПК, выступающего против экс-президента республики А.Атамбаева.

Под влиянием данного крыла находится парламентская фракция СДПК, которая осенью 2018 года отказалась выполнить решение политсовета партии и лишить полномочий лидера фракции Ису Омуркулова.